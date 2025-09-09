Kuruluş Haftası etkinlikleri



CHP Genel Başkanı Özel, geçtiğimiz yıl yapılan tüzük değişikliği ile 4-9 Eylül tarihleri arasının “Kuruluş Haftası” ilan edildiğini hatırlattı. Bu yıl ilk kez resmi olarak kutlanan hafta boyunca akademisyenler, gençler, parti örgütleri, sergiler, etkinlikler ve konserlerle dolu bir program gerçekleştirildi.



Özel, etkinliklere katkı sunan MYK, PM, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları üyelerine teşekkür ederek, “İlk yıl olmasına rağmen yoğun katılım oldu. Ankara’nın çeşitli noktalarında düzenlenen etkinlikler partimizin toplumla buluşmasına vesile oldu” ifadelerini kullandı.



“Artık kaybetmek yok”



Konuşmasında CHP örgütüne seslenen Özel, seçimlerdeki başarıya vurgu yaptı:



“Artık kaybetmek yok. Kaybetmeyi çoktan geride bıraktık. Bugün başımıza ne geliyorsa kazandığımız için geliyor. Baş edemedikleri için bize baş eğdirmeye çalışıyorlar. Baş eğmeyeceğiz. Biz başaracağız, biz kazanacağız. Ne yaparlarsa yapsınlar, eninde sonunda karanlık kaybeder, aydınlık kazanır. Güneş, iyilik ve umut kazanır.”



“CHP, Türkiye’yi yönetecek”



Özel, CHP’nin Türkiye’nin birinci partisi olduğunu ve iktidar yolunda ilerlediğini belirterek şunları kaydetti:



“Burada yapılacak ilk seçimin akşamında sabaha kadar bu ışıklar yanmaya devam edecek. Türkiye’de bir devir kapanacak, yeni bir devir açılacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün iki büyük eseri birbiriyle buluşacak. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti’ni yönetecek.”



“Umudunuzu ve inancınızı koruyun”



Özel, CHP’nin toplumun her kesimine hitap eden bir siyasi hareket olduğunun altını çizerek, “Bize güvenen, gözümüzün içine bakan herkese sesleniyorum: Umudunuzu ve inancınızı koruyun. CHP, yarının iktidar partisi olacak ve yüzlerinizi güldürecek” dedi.

Kaynak : PHA