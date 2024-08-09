Katılımın yoğun olduğu etkinlik hem kültürel değerleri yaşatmak hem de toplumsal kaynaşmayı sağlamak amacıyla düzenlendi.

Etkinliğe Adıyaman Vali Yardımcıları Uğur Kapar ve Mehmet Tığlı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken, Müze Müdürü Mehmet Alkan, Kütüphane Müdür Yardımcısı Mehmet Aslan, kurum amirleri ve temsilcileri katıldı.

Vali Yardımcısı Uğur Kapar etkinliğin toplumsal dayanışmayı pekiştirdiğini ifade ederek kütüphane okuyucularının kurumun vitrini olduğunu, bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekti. Bu tür etkinliklerle hem kültürel zenginliklerimizi yaşatmaya devam ediyor hem de toplumsal dayanışmayı güçlendiriyoruz dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken: “Aşure ikramı, kütüphane okuyucularımız arasında sıcak bir atmosfer yarattı. Kütüphanelerimizin kültürel hafızamızı yaşatmada önemli rol oynadı. “ifadelerini kullanarak aşure ikram sponsorluğunu adını vermek istemeyen hayırsevere teşekkür etti.

Kaynak : PHA