

Adıyaman İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, teşkilat bünyesinde görev yapan personelle birebir görüşmelerini sürdürüyor. Personelin talebi olmaksızın gerçekleştirilen görüşmelerde, çalışma koşullarından hizmet süreçlerine, kurumsal ihtiyaçlardan personel memnuniyetine kadar birçok başlık ele alındı.

Yapılan görüşmelerde, personelin görüş, öneri ve değerlendirmelerinin karar alma süreçlerine katkı sunduğu vurgulanırken, her bir personelin fikrinin kurum açısından önemli olduğu ifade edildi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 'Her personelimizin görüşünün değerli olduğu, öneri ve değerlendirmelerinin karar süreçlerine katkı sağladığı personel görüşmeleri; personelimizin teşkilatına olan aidiyet duygusunu artırmak, güçlü iletişim modelimiz ve insan odaklı çalışma prensibimizin somut bir yansımasıdır' dedi.

Kaynak : PERRE