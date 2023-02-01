Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmede, Adıyaman’ın yüksek kesimleri başta olmak üzere kuvvetli kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusundan vatandaşları uyardı.

Şiddetli kar yağışından dolayı Çarşamba ve Perşembe günü ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipiye karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını isteyen Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, “Yüksek kesimleri başta olmak üzere kuvvetli kar yağışları beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” şeklinde uyarıda bulundu.