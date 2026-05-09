Torunoğlu, yapılan saha çalışmaları ve üyelerden alınan geri bildirimler doğrultusunda hazırlanan değerlendirme raporunda, deprem sonrası süreçte Adıyaman ekonomisinin yeniden ayağa kalkabilmesi için finansman, altyapı, teşvik ve ticari istikrar konularında acil adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

ATSO tarafından yayımlanan değerlendirmede, yerinde dönüşüm sürecinde faaliyet gösteren müteahhitlerin hak ediş ödemelerinde yaşanan gecikmelerin sahadaki çalışmaları olumsuz etkilediği belirtilirken, özellikle yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ödemelerin hızlandırılmasının önem taşıdığı kaydedildi.

Raporda ayrıca çarşı projesine ilişkin devam eden belirsizliklerin şehir esnafında ciddi tedirginlik oluşturduğu, ticari planlamaları ve yatırım kararlarını olumsuz etkilediği vurgulandı.

KOSGEB desteklerinden yararlanan işletmelerin mevcut ekonomik koşullar nedeniyle ödeme güçlüğü yaşadığı ifade edilen açıklamada, yalnızca mevcut borçların yapılandırılmasının değil, aynı zamanda yeni finansman destek paketlerinin devreye alınmasının da büyük önem taşıdığı belirtildi.

İş dünyasının vergi denetimleri ve işgaliye ücretlerindeki artışlardan da olumsuz etkilendiğine dikkat çekilen değerlendirmede, deprem bölgesindeki işletmeler için mevcut koşullara uygun daha esnek uygulamaların hayata geçirilmesi gerektiği ifade edildi.

ATSO'nun değerlendirme raporunda, tarıma dayalı sanayinin güçlendirilmesi açısından sulama projelerinin tamamlanmasının önemine dikkat çekilirken, Kuzey Çevre Yolu Projesi'nin hayata geçirilmesinin şehir ekonomisine önemli katkı sağlayacağı kaydedildi.

Turizm sektörünün deprem sonrası toparlanma sürecinde stratejik bir alan olduğuna işaret edilen açıklamada, Türkiye Kültür Yolu Festivali benzeri organizasyonların Adıyaman'da düzenlenmesinin kentin ekonomik ve sosyal canlanmasına katkı sunacağı ifade edildi.

ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Odamıza bağlı 18 meslek grubumuzda gerçekleştirdiğimiz komite toplantıları, 7 bin 350 üyemizle yapılan birebir telefon görüşmeleri ve sahadan aldığımız geri bildirimler neticesinde, üyelerimizin taleplerini kamuoyuyla paylaşıyoruz.'

Torunoğlu, Adıyaman'ın yeniden ayağa kalkmasının yalnızca fiziki imarla değil, ekonomik hayatın güçlendirilmesiyle mümkün olacağını sözlerine ekledi.

