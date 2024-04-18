Buna göre; Adıyaman Havalimanı’nda mart ayında, iç hat yolcu trafiği 27 bin 746 oldu. Mart ayında Adıyaman Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 214’e ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise mart ayında toplamda 175 ton oldu.

3 Aylık (ocak-mart dönemi) gerçekleşmeler

3 aylık (ocak-mart) dönemde ise Adıyaman Havalimanı’nda yolcu trafiği 88.607, uçak trafiği 663, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 661 ton olarak gerçekleşti.

Haber: Yusuf Işık/ Adıyaman PHA



Kaynak : PHA