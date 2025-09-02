Bu durum, “Türkiye’nin yetiştirdiği en parlak bilim insanlarından biri” olarak tanınan Dölek’in güvenliği ve hakları konusunda ciddi endişeleri de beraberinde getirdi.



500’den fazla makale, 20 bini aşkın atıf



Dr. Furkan Dölek, dünya çapında fizik araştırmalarına yaptığı katkılarla tanınıyor.



500’den fazla bilimsel makalesi ve 20 bini aşkın atfı bulunuyor.



Kariyerinin önemli bir bölümünü CERN’de araştırmacı olarak sürdürdü.



ABD’de Virginia Tech Üniversitesi’nde yüksek enerji fiziği alanında postdoktoral araştırmalar yaptı.



Ardından ABD’nin en önemli fizik araştırma merkezlerinden Fermilab’da görev aldı.



Özellikle karanlık madde, nötrino fiziği ve yüksek enerji fiziği alanlarında yürüttüğü çalışmalarla tanınan Dölek, bilim çevrelerinde “Türkiye’nin gururu” olarak görülüyordu.



Ailenin iddiaları: Güvenlik açıklarını bildirdi, cezalandırıldı



Dr. Dölek’in ailesi, yaşanan sürece ilişkin dikkat çeken iddialar dile getirdi. Aileye göre, Dölek laboratuvarlarda tespit ettiği güvenlik açıklarını ve usulsüzlükleri ilgili kurumlara bildirdi. Bu sürecin ardından yoğun baskı ve mobbinge uğradı. Görevinden uzaklaştırıldı, çalışma izni ve vizesi iptal edildi.



Ailesi, “hukuki haklarının elinden alındığını, yalnız ve savunmasız bırakıldığını” ifade ediyor. Yakınlarına göre, bilim insanının gözaltı süreci doğrudan bu bildirimler ve sonrasında yaşanan gerilimle bağlantılı olabilir. Ancak resmi makamlar tarafından bu iddiaları doğrulayan ya da yalanlayan bir açıklama yapılmış değil.



Fermilab süreci: 2024’te gözaltı, dava ve belirsizlik



Mart 2024’te ABD’nin Chicago kentindeki Fermilab yerleşkesinde yaşanan olay, Dölek’in kamuoyuna yansıyan ilk gözaltı süreci olmuştu.



ABD kamu yayıncısı WTTW Chicago PBS, Fermilab yönetiminin açıklamasına yer vererek Dr. Dölek’in o tarihte laboratuvarın resmi personeli olmadığını, “kullanıcı statüsü” ile geçmişte projelere katıldığını, ancak giriş yasağına rağmen yerleşkede bulunduğunu duyurmuştu.



Yerleşkeye “izinsiz giriş” suçlamasıyla Kane County’de dava açılmış, ancak dava birkaç hafta içinde usulden düşürülmüş ve dosya kapanmıştı.



2025’te yeniden gözaltı iddiası ve kayıp durumu



Aradan bir yıl geçmeden, 2025 Ağustos sonunda Dr. Dölek’in yeniden gözaltına alındığı haberi uluslararası basına yansıdı. Euronews Türkçe, “gözaltı sonrası kendisinden haber alınamadığını” yazdı. Ancak gözaltının hangi kurum tarafından yapıldığı, hangi gerekçelerle gerçekleştiği ve nerede tutulduğu konusunda resmi bir bilgi bulunmuyor.



Bu durum, “Dr. Dölek kayıp mı, gözaltında mı?” sorularını gündeme taşıdı.



Uluslararası basında yer bulan iddialar



WTTW Chicago PBS: Fermilab’ın 2024’teki açıklamalarına dayanarak, Dr. Dölek’in güvenlik protokollerini ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığını aktarmıştı.



Euronews Türkçe: 2025 Ağustos’unda yeniden gözaltına alındığını, ancak kendisinden günlerdir haber alınamadığını duyurdu.



Yerli basında ise, “Türkiye’nin gururu bilim insanı kayıp” manşetleriyle haberler geniş yankı buldu.



Diplomatik boyut: Resmî kurumlara çağrı



Türkiye’de akademik çevreler, bilim insanının durumuna ilişkin şeffaf ve resmi açıklama talep ediyor.



ABD makamlarının, gözaltı söz konusu ise Viyana Sözleşmesi uyarınca Türkiye’nin diplomatik temsilciliklerini bilgilendirmesi gerektiği vurgulanıyor.



Kamuoyu, Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın sürece müdahil olmasını bekliyor.



Fermilab ve Virginia Tech’in de güncel duruma dair açıklama yapması isteniyor.



Türkiye’nin gururu, yalnız ve savunmasız



Adıyaman Gölbaşı’ndan çıkıp dünyanın en önemli bilim merkezlerinde görev yapan Dr. Furkan Dölek’in kaybolması, hem bilim camiasında hem de kamuoyunda büyük üzüntü yarattı.



Yakınları, “Üstün bilimsel başarısı ve insanlığa katkıları ortadayken böyle bir bilim insanının yalnız bırakılması kabul edilemez” diyerek uluslararası dayanışma çağrısı yapıyor.



Belirsizlik sürüyor



Şu an için Dr. Dölek’in nerede olduğu, hangi kurum tarafından alıkonulduğu ve sürecin nasıl ilerleyeceği bilinmiyor.



Türkiye’nin en parlak bilim insanlarından biri olan Dr. Furkan Dölek hakkında yaşanan bu belirsizlik, hem insan hakları hem de akademik özgürlükler açısından kaygı verici bir tabloyu ortaya koyuyor.

Kaynak : PHA