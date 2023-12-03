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İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gölbaşı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından koordineli olarak yapılan operasyonda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine uygulama noktası oluşturuldu. Plakası açıklanmayan otomobilde yapılan aramada 228 gr metamfetamin maddesi, 2,73 gr kubar esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucular muhafaza altına alınırken gözaltına alınan M.D. ve S.G., sorgulamaların ardından çıkartıldığı mahkemece M.D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak : PHA