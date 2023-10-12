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Adıyaman FK turu geçemeyerek kötü gidişatına devam etti. Karşılaşmayı 2-0 kazanan Bornova 1877 Ziraat Türkiye Kupası’nda tur atlayan taraf oldu.

Kahta İlçe Stadyumunda saat 13.00'da başlayan karşılaşmanın ilk yarısı, 43. dakikada Sabahattin Destici'nin golüyle Bornova 1877'nin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Yakal Taylan'ın 87. dakikada attığı golle skor Bornova 1877 lehine 2-0 oldu. Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 2-0 sona erdi.

Goller:

43’ Sabahattin Destici 1-0

87’ Yakal Taylan 2-0

Kaynak : PHA