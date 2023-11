Tahmini Okuma Süresi: dakika

6 Şubat depreminin ardından toparlanmaya çalışan Adıyaman'da, yapılacak tanıtım günlerinin teması ‘Depremin Yaralarını Hep Birlikte Saralım’ olarak duyurulmuştu. Adıyaman Dernekler Federasyonu tarafından organize edilen ve lansmanı Adıyaman'da bir pastane katında gerçekleştirilen Adıyaman Tanıtım Günleri ile ilgili, tanıtım günleri esnasında ve sonrasında çok sayıda iddia ile Adıyaman Dernekler Federasyonu'nun vaatlerini yerine getirmediği, yapılan tüm uyarıların da karşılıksız kaldığı, muhatap bulmakta dahi zorlanıldığı iddia edildi.

Tanıtım Günleri organizasyonu ile ilgili açıklamalar yapan Federasyon başkanı Hüseyin Sevinçtekin, "Depremde işyerleri yıkılan esnafların katıldığı tanıtım günlerinde kentin yöresel ve doğal lezzetlerinin yarı sıra, tarihi, kültürel eserlerinin de tanıtımları yer alacak. Adıyaman Dernekler Federasyonu tarafından organize edilen tanıtım günlerinde birçok kurum ve kuruluş da stantlarıyla yer alacak." ifadesiyle lansmana katılan basın mensuplarına bilgi verirken, esnafa yönelik de ücret alınmaması ve olası zararların tazmini konularında vaatlerde bulunmuştu.

26 Ekim Perşembe günü İstanbul Atatürk Hava Limanı Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirilen ve deprem saatini hatırlamak amacıyla 16.17’de yapılacağı duyurulan açılış programında, depremde hayatını kaybedenler için dualar okunacağı ifade edilmiş ve çok sayıda kurum ve kuruluş ila İstanbul'daki 21 belediyenin de reklam ve otobüs seferleriyle etkinlik alanına ziyaretçi taşıyacağı bildirilmişti.

"Protokolden Kimse Katılmadı"

Adıyaman Dernekler Federasyonu Başkanı ve üyelerinin tüm gayretlerine rağmen, tek tek Tanıtım Günleri davetiyelerini teslim ederken çekilen fotoğraflar, yapılan sosyal medya paylaşımlarına rağmen, başta Adıyaman İl protokolü olmak üzere kimse açılışa katılmadı. Organizasyon boyunca sahipsiz kaldıklarını belirten Adıyaman Esnafı, bir kez Milletvekili Resul Kurt'u ve bir kez de bakan yardımcısı Ahmet Aydın'ı gördüklerini ifade ettiler. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun dışında hiçbir belediyenin standının dolu olmadığını söyleyen esnaf, sahipsiz kaldık ve muhatap bile bulamadık serzenişlerinde bulundu.



"Neden Yenikapı'da Yapılmadı?"

Bundan önceki yıllarda İstanbulluların ve İstanbul'da yaşayan Adıyamanlıların çok daha rahat erişebildiği Yeni Kapı Fuar alanı lokasyonunda yer alan Adıyaman Tanıtım Günleri'nin bu kez neden ulaşımın daha zor olduğu Atatürk Hava Limanı'na alındığı sorusunu soran vatandaşlar, tanıtım günleri siyasete kurban edildi yorumlarını da yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi STK’lardan sorumlu Müdür’ü Vedat Kara’ya Adıyaman Tanıtım Günleri'nde yer alacağı belirtilerek verilen listede bulunan kuruluşların Adıyaman’da herkese dokunabileceği mümkünken, İBB'yi işin dışında tutmak için yapılan Atatürk Hava Limanı hamlesi başarısız bir organizasyonu da beraberinde getirdi. Elazığ, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve diğer iller tanıtım günlerini birlik beraberlik içerisinde yaparken, Adıyaman için verilen listeyi Adıyaman Dernekler Federasyonu'nun kabul etmediği, biz yapacağız diyerek diğer tüm dernekleri devre dışı bıraktığı ve bu sebeple de İBB'nin Yenikapı’daki Adıyaman Tanıtım Günlerini iptal ettiği iddia edildi.

Önceki tanıtım günlerinde TRT dahil, bir çok basın mecrasında ve İstanbul'daki vapur, metro, otobüs ile diğer tanıtım alanlarında yapılan reklamın etkisiyle yoğun katılımla gerçekleşen Adıyaman Tanıtım Günleri bu yıl tam anlamıyla kimsenin duymadığı bir organizasyon başarısızlığıyla anılıyor.

İBB'ye verilen listede yer alan ve hemen her kesimin bulunduğu ancak "Adıyaman Dernekler Federasyonu tarafından kabul edilmeyip, biz tek başımıza yapacağız" iddiasına konu olan STK'lar şöyle: Adıyamanlılar Derneği, Adıyaman Dernekler Federasyonu, Adıyaman Gönüllüleri Derneği, Adıyaman Hayırsever Ermeniler Kültür ve Dayanışma Derneği, Anadolu Yakası Adıyamanlılar Derneği, Adıyamanlılar Vakfı, Besni Eğitim Vakfı, Çağdaş Adıyamanlılar Derneği, Gergerliler Derneği, Gergerliler Federasyonu, Kâhtalılar Derneği, Kahtalılar Federasyonu. Tüm bu sebeplerle İBB tarafından Yenikapı'da yapılması onay aşamasından iptale dönen etkinliğin Atatürk Hava Limanı'na alındığı iddia edildi.



"Bir Yıldır Kullanılmayan Misafirhaneyi Açtılar"

Basın mensupları ile esnafın konaklaması için Atatürk Hava Limanı Etkinlik Alanı Misafirhanesi'nin katılımcılara ücretsiz kullandırılacağı ve bedelinin Adıyaman Dernekler Federasyonu tarafında karşılanacağı lansman toplantısında bildirilmişti. Ancak, yatak var yorgan yok, lavabo var su yok, elektrik ve daha pek çok eksikliği ile konaklama da fiyaskoya dönüştü diyen esnaf ve basın mensupları, ilk günden sonra misafirhaneyi terk etti. Bu konuda da muhatap bulamadıklarını belirten esnaf; etkinlik alanında, konaklama alanında, ürünlerin muhafazası ve tanıtım ile ziyaretçilerin ulaşımı anlamında Adıyaman Dernekler Federasyonu'nun verdiği hiçbir sözü tutmadığını iddia etti.

Seslerini duyuramayan ve mülki amirlerle çözüm üretemeyen esnaf, Adıyaman Dernekler Federasyonu tarafından da muhatap alınmayınca, bir basın açıklaması yaptı.

Adıyaman Doğal Lezzetler işletmesi sahibi Şerif Korkmaz Adıyaman Tanıtım Günleri'ne katılma, bulunma ve sonrasına ilişkin yaşadıklarını şöyle aktardı:

Davet edildik tanıtım günleri için, gerekli görüşmeleri yaptık. Çeşitli belediyelerden ilçelerden servis kalkacağı, üst geçitlerde, metrolarda, billboardlarda reklam yapılacağı, biz de buna istinaden hazırlık yaptık. Adıyaman Peyniri, Adıyaman Kavurması, kasap sucuğu, çökelek, bal ve helvalık peynir götürdük. Bizden stant için 20 bin lira talepte bulundular. Durumumuz olmadığı için İstanbul'da bir iki abimiz bize destek oldu, 10 bin lira verdim. Federasyona ödeme yaptım, ürünleri yüklerken sorun yarattılar, senin malzemen fazlaymış 10 bin daha vereceksin dediler. İndiriyorum deyince, kabul ettiler ve gittik. Bizim ürünlerin tamamının termokingli araçlarda kalması gerekiyordu. Biz buradan dolap götürdük ama oraya iki üç ton malzeme götürdük. Onun sığmayacağı, orada soğuk hava tırının kalacağını, satılmayan ürünleri de o tırla geri getirileceği söylenmişti. Buradan termokingli araçla gittik ama etkinlik alanında hadi eşyanızı indirin dediler, biz buraya kadar getiririz dediler. termokingli araç bulun ürünlerimiz bozulur dedik, siz bulun dediler. İstanbul'daki esnafı tanımıyoruz, siz federasyonsunuz, biz kimseyi tanımıyoruz dedik. Dondurma dolabı gidip kiraladık. Ürünlerimin 300 kilosunu koyabildim, 500 kilo dana sucuğum çöp oldu. Dolap olmadığı için ekşime oldu, en az 100 bin liralık çökeleğim gitti, benim en az 350 bin lira zararım var. Dolabı geçtim, hava alanındaki havalandırma sistemini bile dört gün boyunca açtıramadık. Açmadılar. termokingli araç bulamadık, bir tane yetkili bulamadık, bizi oraya götürüp başıboş bıraktılar. Fuar bitinceye kadar, bittiği gün dahil, her tarafta Tokat Günleri, diğer illerimizin reklamları daha duruyordu. Bir tane reklam afişimizi görmedik. En son bir tane belediye yetkilisi o da Filistin Mitinginin olduğu gün "Adıyaman Tanıtım Günleri'ne Gider" diye bir afiş getirdi. Başka hiçbir şey göremedik. Filistin Mitinginin olduğu gün tam bittik. Orada bütün kapılar kapandı, araç girişleri yasak, kendi aracımızla bile giremedik. Yetkilileri bile almadılar fuar alanına. Bize hiçbir şey yapmadılar. Bize hava alanı içerisinde bir pansiyon verdiler. Dört gün boyunca bir sıcak su verdirtemedik. Dört gün mücadele ettik, o sıcak suyu yaptıramadık, soğuk suyla duş aldık. Başkanın yanına gidiyoruz, fuar sorumlusunun yanına gidiyoruz, bize gülüp geçiyorlar. Herkes şahit benim 350 bin liralık ürünüm telef oldu, üstüne bir de kira verdik. Kiramızı talep ettik, onu da vermediler. Adıyaman Esnaf Odaları Başkanı Ziya Duranay aracılığıyla federasyon başkanına ulaştık, olumsuz diye bize dönüş yapıldı. Ama burada fuar öncesi konuşulanlar, röportajlarda esnafa sahip çıkılacağını, depremzede esnaflardan kira alınmayacağını, işler iyi olmazsa dahi onlara destek çıkılacağını söylediler. Federasyon dahil, beş parmağımızı geçmez, esnaftan alışveriş yapmadılar. Toplasan 10 esnaf gitmedik, 50 esnaf orada, bu federasyon orayı, tanıtım günleri değil, ticarethaneye çevirmiş. Benim için ilk ve son oldu. Bir daha kesinlikle katılmayacağım.

Esensoy Çiğköfte İşletmesi sahibi Metin Başkara, depremzede olarak yeniden bir moral olur düşüncesiyle katıldık ama bir fiyasko ile karşılaştık dediği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Koskoca bir ilin tanıtım günleri yapılıyor mülki amirler yok ortada. Federasyondan bize teklif geldi, katılır mısınız diye, kabul ettik, daha önceki yıllarda da katılmıştık. Bize çok şeyler vadettiler, 21 ilçe belediyesi ücretsiz servis kaldırılacak dediler, reklamlarınız billboardlara asılacak dediler. Gittik baktık ki tanıtım günlerinden çok fuarcılar orada, Tokatlılar, Elazığlılar, Malatyalılar orada Adıyaman adı altında satış yapıyorlar. Gelenleri de kandırıyorlar. Bizim peynirimiz, kuru üzümümüz, çiğköftemiz meşhur. Bundan dolayı katılıyoruz ama Besni köftesi, Besni tavası yapan Elazığlıları gördük.



"Bir depremi Adıyaman'da yaşadık bir deprem de İstanbul'da yaşadık"

Bize misafirhane ayarladık dediler, biz de gittik ama misafirhane berbattı, dört gün boyunca bir klozetin musluğunu bile yaptıramadık. Çok ilgisiz alakasızlardı, bir depremi Adıyaman'da yaşadık, bir depremi de İstanbul'da yaşadık. Bundan dolayı çok mağdur olduk. Neticede mağduriyet yaşayacaksak biz zaten Adıyaman'da yaşayacağımız kadar yaşadık, bir de orada mı yaşayalım. Araç istedik, bizim bozulacak ürünlerimiz var dedik. termokingli araç bize lazım, her dönem termokingli araçlar fuar alanında bekler. Biz parça parça araçtan malzeme çıkartırız, bize diyorlar ki, siz ayarlayın. Biz İstanbul'u ne bilelim, nereden ayarlayalım? Bu konuda yardımcı olmadılar, ilgisiz kaldılar benim bir sürü malzemem heder oldu, çöpe gitti. 100 bin liraya yakın zararım var. Ekmek aldık ki, satış yapalım, reklam olmayınca, tanıtım olmayınca, kimsenin haberi yok, Adıyaman’dakiler, İstanbul’daki arkadaşlarını arıyor, tanıtım günleri var gidin diye. Çoğu insanın haberi yok. Velhasıl kelam bir rant için mi bu tanıtım günlerini yapıyorlar? Bir kazanç için mi yapıyorlar? Ya da bazılarına yaranmak için mi yapıyorlar? Biz onu anlayamadık. Bir de üstelik hakaret de işittik. Bana diyor ki, deprem günü biz burada ceset çıkartırken sen satış yaptın. Bir de böyle bir yaklaşımları oldu, çok ayıp ettiler, çok üzdüler bizi.



“Bize Ayıp Ettiniz”

Adıyamanlıların çoğu şahittir buna, ben işyerimi yan taraftaki kahvemi insanlara barınak olarak açtım. Günlerce ücretsiz ekmek yaptık, tahsis ettik, bundan dolayı da bize hakaret ettiler. 3500 metrekarelik alanımı Sultangazi Belediyesi'ne ücretsiz verdim ben. Herhangi bir talebim de olmadı ama neticede bu lafları yemek zorumuza gitti. Şikayetimi mülki amirlerimize ve esnaf odaları başkanımıza söyledim, vali yardımcımıza ve belediye başkanımıza da söyledim. Belediye başkanımız kınadı, Vali Yardımcımız dedi bizimle alakası yok. Biz de dedik ki, valilik tarafında iki tır tahsis edileceği söylendi. Mülki idare yoksa bizim orada ne işimiz var. Bizi aldattılar. Bize para almadan araçlarımızı yükleyemeyeceklerini söylediler. Stant kirası adı altında benden 30 bin lira ödeme aldılar. Federasyon adına çalışan Abuzer diye bir arkadaşın hesabına yatırdık. Bir dahaki etkinlikte Valimiz, Belediye Başkanımız, Rektörümüz varsa biz de varız. Onlar yoksa, bu saatten sonra 7 personelle gidip gurbet ellerde mağdur olmaya gerek yok. Bizim yapacağımız bu kadar. Bu federasyon da bir daha Adıyaman'a tanıtım günleri için gelmesin. Özellikle başkanı Hüseyin Sevinçtekin'e sesleniyorum buradan, bize ayıp ettiniz, ayıp ettiniz, bu kadar!



"İş bilmezler yüzünden İstanbul'da ikinci bir deprem daha yaşadık"

Asu Kuruyemiş işletme sahibi Ahmet Can Tırpan, etkinliklere beşinci kez katıldığını belirterek, ilk kez böyle bir fiyaskoyla karşılaştığını söyledi. Verilen vaatlerin hiçbirinin gerçekleşmediğini ifade eden Tırpan, "Geçtiğimiz dört yıl Yenikapı'da miting alanında yaparken, bu yıl Atatürk Hava Limanı içerisinde yeni yapılan bir yerde tanıtım günlerini yaptılar. Bununla ilgili bize, otobüslerle insan taşıyacaklarını, reklamlar yapacaklarını beyan ettiler ama sonuç alamadık. Bir nevi ticarethaneye çevirmişler. İki stant için 40 bin lira ödeme yaptım. Yaklaşık 400 bin lira zararım var. Daha önce gitmiş olduğumuz tanıtım günlerinde termokingli araçlar etkinlik boyunca alanda bekletilirdi. Bozulabilecek malzemelerimizin hepsi termokingli araçlarda kalırdı. Bu sene içerisinden ürünlerimizi aldığımız termokingli araçlar geri gelmemek üzere gitti. En büyük zararımız bu yüzden meydana geldi. Zararımızın ikinci nedeni ise hiçbir şekilde tanıtımın olmaması. Biz Adıyaman esnafı olarak zaten yaralıyız, bir nevi bize bir can suyu olur umuduyla gittik, orada da fiyasko ile karşılaştık. Arkamıza bakarak geri geldik. Mülki amirlerimizden hiçbir şekilde destek görmedik. Her sene beraber gittiğimiz Adıyaman Valiliği'nden tutun Adıyaman Belediyesine, ilçe belediyelerine kadar hepsi bu sene bizi yalnız bıraktı. Her sene 20-25 esnaf Adıyaman'dan giderdik, bu sene sadece beş tane Adıyaman'dan esnafın katılması ayrı bir fiyasko. Bütün esnafın tamamı oradan tutulmuş, yani ticarethaneye çevirmişler. Reklamın olmayışı, imkanların sağlanmayışı dışarıdan gelenleri de zarara uğrattı. Neticede biz gıdacıyız, ben ne kadar zarar gördüysem yanımdaki de zarar gördü. Adıyaman'ı orada da temsil edemedik. Şahsen önümüzdeki yıllarda yapılacak etkinliklere hiçbir şekilde katılmayacağım. Can suyu olsun diye gittik, hatta başkasına satılan bir stant nedeniyle sırf kavga çıkmasın diye fedakârlık ederek bir standımı vermek zorunda kaldım. Bu iş bilmezliktir. Paramızı geri istiyoruz. Zararımızın karşılanmasını istiyoruz. Vali yardımcısıyla görüştük, olumsuz cevap aldık, esnaf odalarıyla görüştük yine olumsuz yanıt aldık. Adıyaman'ı güzel bir şekilde tanıtmak isterdik ama iş bilmezler yüzünden İstanbul'da ikinci bir deprem daha yaşadık."



“Bir deprem de İstanbul’da Yaşadık

Çiğköfteci Murat işletmesi sahibi Murat Soner Aslantürk, 40 yıllık esnafız, her sene tanıtım günlerine katılıyoruz. Bu sene Atatürk Hava Limanı'nda neden yapıldığını herkese sorduk, ama bir türlü cevap alamadık diye başladığı açıklamasında, “Verilen bir liste varmış ama birlikte hareket etmeyeceklerini söylemişler. Bu nedenle Yenikapı'da değil de Atatürk Hava Limanı'nda yapılacağını belirttiler, Gitmeden önce depremzede esnaftan para alınmayacağı, ciddi manada reklam yapılacağı söylenmişti ama biz görmedik. Ben 60 bin lira ödeme yaptım. Fuar alanında dahi biten fuarların reklamı dururken bizim tanıtımımız yapılmadı. Abuzer Bey diye birisi kendiniz yapın dedi. Sahipsiz kaldık, bir tanesi bile hayırlı işler, kolay gelsin demedi, bir depremi de İstanbul'da yaşadık. Tanıtım günlerine mülki amirlerin tamamının katılacağı söylendi, bütün stantların dolu olduğu söylendi biz ona istinaden katıldık. Onu da göremedik, iki tane plastik sandalye koymuşlar, bilmem ne belediyesi yazmışlar arkaya Allah'ın kulu yok orada. Çünkü boş, bir görevlisi bile yok. Bir tek faaliyet gösteren Sultangazi Belediyesi'nin standı vardı orada, adamlar orada ev sahipliği yaptılar. Bir Resul Kurt ikinci mi üçüncü gün geldi, bir de KKTC Cumhurbaşkanı gelmişti onunla birlikte Ahmet Aydın bakanımız geldi. Onun dışında ne bir belediye başkanı ne vali gelmedi. Alınmayacağı söylenmesine rağmen, stant vermeyeceğiz dedikleri için 60 bin lira ödedim, malzemelerimiz heba oldu. Söylediğimiz zaman da adam ayak ayak üstüne atmış şekilde elinde tesbih kapatın o zaman cevabını aldık. Kapatıp gidecekken Hüseyin Sevinçtekin geldi onun adına özür diliyorum, tezgahınızı açın, pazar akşamı kapandıktan sonra toplanıp bir hal çaresine bakacağız dedi. Biz de güvendik. Bir forklift bile vermediler. Hamallık yaptık. Pazar akşamı görüşeceğiz bir hal çaresine bakacağız dediler ama arkamızı döndüğümüzde hiç kimse yoktu. Kimseyi göremedik. Ben ev sahibi olsam misafirime bunu inanın yapmazdım. Aldığımız örf, adet anane bunları götürmez, yapamazdım. Bu zorumuza gitti zaten. Dönmeden önce Hüseyin Sevinçtekin'i arkadaşlarımızın yanında aradım, Şerif Korkmaz'ın 200 bin liralık sucuğu gözümüzün önünde çöpe atmak zorunda kaldığını söyledim. Muratçığım olumsuz ama bir arkadaşlarla görüşelim size dönüş yapalım dedi. Biz geldik, arayan soran olmadı. Oda başkanımızla görüştük o da olumsuz cevap aldı. Bu sebeple de basına bir açıklama yapmak ve yaşadıklarımızı aktarmak istedik. Esnafımızı görüyorsunuz hepsi konteynerde, evleri, iş yerleri yıkılmış, tanıtım günlerine buradaki esnafın götürülmesi gerekirdi. Sen bu insanları alıp götüreceksin, tanıtım günlerinde ona bir kazanç desteği sunacaksın. Ben konteynerde yaşıyorum, evim yıkılmış. Dükkanımın üst katı dökülüyor ama evimden çıkarttığım eşyaları doldurmuşum, buna rağmen bir olanak bulmuş, bir imkan oluşturmuşum. Bir kazanç kapısı olsun diye gitmişim o memlekete. Onun karşılığını alamamışım. Niye alamamışım? Biz beceriksiz değiliz, tanıtım yapmamışsınız, reklam yapmamışsınız. Miting günü faaliyetin önüne bariyer çekiliyor, gelenlere üst araması yapıldı. Geçen sene Yenikapı'da yapılan etkinlikte, vapurlarda tanıtım yapıldı, ücretsiz çiğköfte dağıtıldı. Bizimle aynı gün Elazığ tanıtım günleri vardı, kıyamet gibiydi. Adıyaman günleri başlamış, dördüncü gün Tokat günleri yazıyordu, Konya günleri yazıyordu. Marmelat mı var bizim mutfağımızda, stantlarda marmelat vardı. Onların da emeği heba oldu.” dedi.

