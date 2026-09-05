Adıyaman Belediyesi tarafından Yeni Mahalle'de hayata geçirilen Eskişehir Parkı'nın açılışı öncesinde çevre düzenleme ve üstyapı çalışmaları hızlandırıldı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin girişimleri ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle 15 bin 200 metrekarelik alanda yapılan parkta hazırlıklar tamamlanma aşamasına geldi.

Park çevresindeki ulaşım konforunu artırmak amacıyla çalışma başlatan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, gündüz başlayan sıcak asfalt serimini gece saatlerine kadar sürdürdü.

BAŞKAN TUTDERE ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Çalışma alanını ziyaret eden Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yürütülen faaliyetler hakkında ekiplerden bilgi aldı.

Gece mesaisini sürdüren belediye personeline kolaylıklar dileyen Tutdere, parkın ve çevresinde yenilenen yolların Yeni Mahalle'ye önemli bir sosyal yaşam alanı kazandıracağını belirtti.

'GECE GÜNDÜZ DEMEDEN HALKIMIZA HİZMET EDİYORUZ'

6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman'ı yeniden ayağa kaldırma kararlılığıyla çalıştıklarını ifade eden Başkan Tutdere, şunları söyledi:

'Şehrimiz parklarıyla, yollarıyla, kaldırımlarıyla ve üstyapısıyla hak ettiği konuma ulaşacak. Bu geç saatte büyük bir gayret, heyecan ve emekle çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Bu bölgede hayata geçirdiğimiz parkımız ve üstyapı hamlemiz; Adıyaman'ımızın geleceği, gençlerimiz ve hemşehrilerimiz için ortaya koyduğumuz emeğin somut bir göstergesidir. Mahallemiz yeni sosyal alanları ve yenilenen sokaklarıyla her geçen gün gelişiyor.'

'VATANDAŞLARIMIZIN DESTEĞİYLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Eskişehir Parkı'nda çocuklarla bir araya geldiklerini belirten Tutdere, vatandaşların kentteki değişimi umutla takip ettiğini söyledi.

Çalışmaların aralıksız devam edeceğini vurgulayan Tutdere, 'Vatandaşlarımızın desteği ve duasıyla çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Yapılan tüm hizmetlerin mahallemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

ESKİŞEHİR'E DAYANIŞMA TEŞEKKÜRÜ

Başkan Tutdere, Eskişehir Parkı'nın Adıyaman'a kazandırılmasına sunduğu katkılar dolayısıyla Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile belediye ekiplerine teşekkür etti.

Parktaki son düzenlemeler ile çevresindeki asfalt çalışmalarının tamamlanmasının ardından Eskişehir Parkı'nın kısa süre içerisinde vatandaşların hizmetine açılması planlanıyor.

Kaynak : PERRE