İstanbul Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleşen davete Başkan Tutdere’nin yanı sıra, iş insanları Bahadır Kaleağası ve eşi, Sadi Yalçın, Selda Tandoğan, Besni Eğitim Vakfı Başkanı Şaban Çağıran ve göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Celalettin Kocatürk katıldı.

“Adıyaman’ın kalkınması için güç birliği”

Eğitimden sağlığa, kültürden sosyal yaşama kadar birçok alanda şehre değer katacak projelerin değerlendirildiği görüşmede, şehrin gelişimi için birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

Toplantıya ilişkin bilgi veren Başkan Tutdere, Adıyaman Dostluk Grubu'nun, Adıyaman için değer üretecek insanları bir araya getirerek 6 Şubat depreminin yaralarını sarmaya yönelik projelerle şehrin kalkınmasına katkı sunmayı amaçladığını açıkladı.

Bu tür organizasyonların kentin geleceği için önemine vurgu yapan Başkan Tutdere, “Doğduğu topraklarla ödeşmek ve o toprakları daha güzel günlerine kavuşturmak isteyen hemşehrilerimizin oluşturduğu ‘Adıyaman Dostluk Grubu’nun davetiyle bir araya geldik. Adıyaman’ımızın geleceği için fikir alışverişinde bulunarak ilerleyen dönemde hayata geçireceğimiz projelerin yol haritasını belirledik. Oldukça verimli geçen bu toplantının, şehrimiz adına önemli projelerle devam edeceğine inanıyorum.” dedi.

“Adıyaman dostları ile ayağa kalkacak”

Adıyaman Dostluk Grubu’nun şehir için gösterdiği çabaların takdire şayan olduğunu dile getiren Başkan Tutdere, "Adıyamanlı hemşehrilerimizin bir araya gelerek oluşturduğu bu değerli grup, şehrimizin geleceği için umut verici adımlar atıyor. Onların çabaları ve birlikteliği sayesinde Adıyaman için çok güzel işler başaracağımıza inanıyorum. Adıyaman’ımızı dostları ile ayağa kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, projelerin detaylandırılması ve önümüzdeki süreçte hayata geçirilecek adımların belirlenmesi için düzenli olarak bir araya gelme kararı alındı.

Kaynak : PHA