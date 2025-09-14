Mustafa KAMIŞ - Adıyaman Dernekler Federasyonu’nun 5. Olağan Kongresi İstanbul’da yoğun katılım ve coşku ile yapıldı. Kongreye siyaset, iş dünyası, yerel yönetimler ve sivil toplum temsilcileri katıldı.

Katılım Sağlayan İsimler

Kongreye; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Muhammed Emin Özkaya, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, önceki dönem Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Gerger Belediye Başkanı Erkan Aksoy’un yanı sıra belediye başkan yardımcıları, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Adıyaman Vakfı Başkanı, siyasi partilerin ilçe başkanları, konfederasyon, federasyon, vakıf ve dernek başkanları ile çok sayıda hemşehri katıldı.

Kongreye katılanlara teşekkür eden Adıyaman Dernekler Federasyonu yöneticileri, yeni dönemde de Adıyaman’ın kültürünü ve değerlerini yaşatmak için gayret göstermeye devam edeceklerini belirtti.

Açıklamada, “Bu kongrede yönetim kuruluna seçilen tüm dernek başkanlarımıza ve delegelerimize başarılar diliyoruz. Ortak gayemiz, Adıyaman’ımız için aynı heyecan ve kararlılıkla hizmet etmektir. Allah’ın izniyle önceliğimiz Hakk’ın rızası ve hemşehrilerimizin yanında olmaktır” ifadelerine yer verildi.

Ortak Hedef: Adıyaman’a Hizmet

Federasyon yönetimi, yeni dönemde de Adıyamanlı hemşehrilerin birlik ve beraberliğini güçlendirmek, kültürel değerleri koruyup yaşatmak ve toplumsal dayanışmayı artırmak için çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı.

Kaynak : PHA