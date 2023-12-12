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Adıyaman Valiliği toplantı salonunda vali yardımcıları ile bazı kurum müdürlerinin katılımıyla Vali Osman Varol başkanlığında haftalık değerlendirme toplantısı yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Faysal Ergezen ve AFAD Adıyaman İl Müdürü İshak Cindioğlu da katıldığı toplantıda, deprem bölgesi kentte sahadaki son durum ele alınarak vatandaşların farklı alanlarda verilen hizmetlerde yaşanan eksiklikler ve aksaklıkların giderilmesiyle ilgili hususlar istişare edilip çözüm önerileri ile bundan sonra yapılması planlanan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak : PHA