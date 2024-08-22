Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin talimatıyla düzenlenen ‘Sünnet Şöleni’, Adıyaman’da dezavantajlı ailelerin 7-12 yaş aralığındaki çocukları için gerçekleştiriliyor. Sünnet şöleni kapsamında çocuklarının sünnet edilmesini isteyen aileler, başvurulara yoğun ilgi gösteriyor. Başvurular devam ederken, çocukların sünnet işlemleri de Park Hastanesi’nde gerçekleştiriliyor. Başkan Tutdere, bu özel etkinlikte çocuklar için sürprizler hazırlayarak etkinliğe renk katıyor.

Başkan Tutdere, makam aracı togg'u sünnet şölei için çocuklara tahsis etti

Adıyaman Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında dezavantajlı ailelerin büyük bir umutla beklediği sünnet şölenini bu yıl hayata geçiriyor. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin talimatıyla düzenlenen ‘Sünnet Şöleni’, Adıyaman’da dezavantajlı ailelerin 7-12 yaş aralığındaki çocukları için gerçekleştiriliyor. Sünnet şöleni kapsamında çocuklarının sünnet edilmesini isteyen aileler, başvurulara yoğun ilgi gösteriyor. Başvurular devam ederken, çocukların sünnet işlemleri de Park Hastanesi’nde gerçekleştiriliyor. Başkan Tutdere, bu özel etkinlikte çocuklar için sürprizler hazırlayarak etkinliğe renk katıyor.

Adıyaman Belediyesinden yapılan açıklamada, “Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere’nin talimatlarıyla bu yıl ilimizde düzenleyeceğimiz ‘Sünnet Şöleni’ne başvurular devam ediyor. Şölen öncesinde, şartları uygun olan çocuklarımızın sünnet işlemleri Park Hastanesi’nde gerçekleştiriliyor. Çocuklarımız, Başkanımızın makam aracı olan TOGG ile evlerinden alınıp hastaneye götürülüyor ve cerrahi işlemin ardından tekrar evlerine bırakılıyor. Ayrıca, çocuklarımıza kıyafet ve çeşitli hediyeler takdim ediliyor.” ifadelerine yer verildi.

Kaynak : PHA