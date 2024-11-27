"Deprem Sonrası Hızlı ve Etkin Çözüm"

Deprem sonrası şehirde yeniden yapılanmanın hızlandırılması amacıyla Yapı Kontrol Müdürlüğü, başvuruları hızlı bir şekilde değerlendirerek vatandaşların mağduriyetlerini gidermeye odaklandı. Nisan ayından bu yana verilen 1094 ruhsat, şehrin güvenli yapılaşma sürecinde kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yetkililer, bu yoğun çalışma temposuyla yıllık ruhsatlandırma oranını yüzde 275 artırarak, yerinde dönüşüm sürecinde vatandaşların taleplerine hızlı ve titiz bir şekilde cevap verdiklerini vurguladı.

“Kanun ve Yönetmeliklerden Taviz Yok”

Yerinde dönüşüm sürecinde titiz bir inceleme süreci yürüttüklerini belirten Yapı Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, güvenli ve yönetmeliklere uygun yapılaşmanın öncelikli hedefleri olduğunu ifade etti. Yetkililer, “Deprem sonrası yerinde dönüşüm yasası ile vatandaşlarımızın yoğun ilgisiyle karşılaştık. Bu yoğunluğu mağduriyetleri hızlıca gidermek adına özveriyle yönetiyoruz. Çalışmalarımızda yönetmeliklerden ve kanunlardan taviz vermeden ilerliyoruz” dedi.

"Vatandaşlardan Teşekkür"

Yerinde dönüşüm için başvuruda bulunan vatandaşlar, belediyenin başvuruları hızlı bir şekilde sonuçlandırmasından memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Vatandaşlar, belediye personelinin talepleri titizlikle takip ettiğini ve çözüm odaklı çalıştığını belirtti.

"E-Ruhsat Sistemi Yılbaşında Başlıyor"

Adıyaman Belediyesi, süreçlerin daha hızlı ve şeffaf bir şekilde yürütülebilmesi için yılbaşından itibaren e-ruhsat sistemine geçiş yapacak. Bu sistemle başvurular dijital ortamda alınacak ve vatandaşlar dosyalarının hangi aşamada olduğunu online olarak takip edebilecek.

Konuya ilişkin açıklama yapan yetkililer, “E-ruhsat sistemiyle hem süreç hızlanacak hem de oto kontrol mekanizması devreye girerek olası aksaklıklar en aza indirilecek. Dijitalleşme, vatandaşlarımız için kolaylık ve şeffaflık sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA