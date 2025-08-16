Adıyaman Belediyesi, ‘sosyal ve kültürel etkinlikler’ kapsamında aileleri ve çocukları bir araya getiren açık hava film gösterimleri düzenledi. Eğriçay Parkı’nda gerçekleştirilen “Açık Hava Sinema Gecesi” etkinliği yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Etkinliğe yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, eski sinema günlerini tekrar yaşadı

Belediye tarafından ikram edilen patlamış mısır ve gazoz eşliğinde film izleyen çocuklar doyasıya eğlendi. Aileler ise çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirmenin yanı sıra, eski yazlık sinema günlerini yad etti.

“Benzer etkinlikler devam edecek”

Benzer etkinliklerin farklı park ve alanlarda devam edeceğini belirten Adıyaman Belediyesi yetkilileri, vatandaşları bu kültürel buluşmalarda aynı atmosferi yaşamaya davet etti.

Kaynak : PHA