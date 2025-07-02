Sulama sistemleri güçlendirildi

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında bitkilerin artan su ihtiyacını karşılamak için sulama sistemlerini gözden geçirerek daha verimli hale getirdi. Ayrıca sıcak havaların olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla parklarda gölgelik alanlar oluşturuldu.



Ağaçlar budanıyor, çimler yenileniyor

Yeşil alanlardaki ağaçların kuruyan ve zarar gören dalları budanarak hem görsellik hem de sağlıklı gelişim sağlanıyor. Çim alanlarda ise düzenli biçme, gübreleme ve sulama işlemleri yürütülerek, vatandaşların serin ve yeşil alanlarda daha keyifli vakit geçirmesi amaçlanıyor.



Vatandaşa çağrı: Yeşil alanlara birlikte sahip çıkalım

Adıyaman Belediyesi, yapılan çalışmalarla şehrin estetik görünümünü ve yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini belirterek, vatandaşlardan yeşil alanlara sahip çıkmalarını istedi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, genç fidanların, çiçeklerin ve çimlerin korunmasının ortak sorumluluk olduğunu vurguladı.



Belediye, ilerleyen süreçte yeşil alanların korunmasına yönelik bilinçlendirme etkinlikleri düzenlemeyi planladığını duyurdu.

Kaynak : PHA