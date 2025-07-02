Özellikle hasat döneminin başlamasıyla birlikte artan anız yangınlarına karşı teyakkuzda olan ekipler, hızlı ve etkin müdahaleleriyle hem çiftçilerin emeğini korudu hem de çevresel felaketleri önledi.



Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, sıcak hava koşullarının etkisiyle anız yangınlarında artış yaşandığına dikkat çekerek, “İtfaiye ekiplerimizin özverili çalışmaları sayesinde birçok olası felaketin önüne geçildi. Tüm personelimize emekleri için teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızı da dikkatli olmaya ve yangınlara karşı tedbirli davranmaya davet ediyorum” dedi.



İtfaiye Müdürlüğü tam donanımlı çalışıyor

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 90 personel ve 20 araçlık donanımıyla 7/24 hizmet veriyor. Müdürlük, yangın söndürme dışında arama-kurtarma ve ilk müdahale hizmetleriyle de görev yapıyor.



İtfaiye Müdürlüğü envanterinde yer alan araçlar şöyle:



Söndürme aracı: 8



Arama-kurtarma aracı: 2



Merdivenli araç: 3



Dar alan aracı: 3



Su ikmal aracı: 1



İlk müdahale aracı: 1



Hizmet aracı: 2



Vatandaşları özellikle yaz aylarında dikkatli olmaya çağıran yetkililer, anız yakılmaması ve olası yangınların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne hızlıca bildirilmesi gerektiğini hatırlattı.

Kaynak : PHA