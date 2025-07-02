Kahta Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilen laparoskopik ventral herni (karın ön duvarı fıtığı) ameliyatı, açık ameliyat yöntemlerine kıyasla hastanın daha az ağrı hissetmesini ve kısa sürede iyileşmesini sağladı. Operasyonu başarıyla tamamlayan cerrahi ekip, hastanede ileri düzey cerrahi uygulamaların yerleşmesi açısından önemli bir adım attı.



Başhekim Uzm. Dr. Mustafa Akel, operasyon sonrası yaptığı açıklamada, kapalı yöntemle yapılan cerrahilerin, hasta konforunu ve sağlık hizmeti kalitesini artırdığını belirtti. Akel, “Modern cerrahi teknikler sayesinde büyük kesilere gerek kalmadan operasyonlar yapılabiliyor. Bu sayede hastalarımız çok daha az ağrı hissederek, daha kısa sürede iyileşiyor ve günlük yaşamlarına daha hızlı dönebiliyor. Kahta Devlet Hastanesi olarak sürekli gelişimi ilke edinmiş durumdayız. Yenilikçi uygulamalarla sadece ilçemize değil, çevre illere yapılan hasta sevklerini de azaltmayı hedefliyoruz.” dedi.



Başhekim Akel, başarılı ameliyatı gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Salih Yılmaz ve ekibine teşekkür ederek, hastane olarak ileri düzey sağlık hizmetleri sunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak : PHA