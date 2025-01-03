Yatsı namazının ardından Emir Sultan Camii, Yenipınar Camii ve AKEM’de toplamda 5 bin paket kandil simidi dağıtılırken, ikramlar arasında çay ve şişe su da yer aldı.

Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere, kandil dolayısıyla yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili’nin ülkemize ve milletimize barış, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Bu özel gecenin manevi atmosferine uygun olarak camilerimizde vatandaşlarımıza kandil simidi ve çay ikram ettik. Tüm hemşehrilerimizin kandilini kutlar, sağlık ve esenlikler dilerim.”

Adıyaman Belediyesi’nin bu anlamlı etkinliği, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.



Kaynak : PHA