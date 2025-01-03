Başkan Tutdere, yılbaşı akşamı 400 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti. Ziyaret esnasında, Merkez Musalla Mahallesi İlyas Deresi Küme Evleri’nde yaşayan vatandaşlar, Depremde zarar gören kanalizasyon hattı nedeniyle uzun süredir kötü kokudan ve altyapı sorunlarını dile getirdiler ve Başkan Tutdere’yi çaya davet ettiler.

Başkan Tutdere, mahalle sakinlerine verdiği sözü tutarak, 1 Ocak günü yeni yılın ilk çayını kendileriyle içti ve sorunlarını dinledi.

6 Şubat depremleri sırasında hasar gören altyapı nedeniyle büyük zorluk yaşayan mahalle sakinleri, Başkan Tutdere’ye yaşadıkları sorunları aktardı. Vatandaşların talebine duyarsız kalmayan Başkan Tutdere, belediye ekiplerini hemen harekete geçirerek bölgedeki kanalizasyon hattının yenilenmesini sağladı. Çalışmalar, Başkan Tutdere’nin bizzat takibiyle bir günde tamamlandı.

Ekipler, kanalizasyon şebekesinde meydana gelen çökme nedeniyle işlevsiz hale gelen hattı yenileyerek mahalledeki kötü koku problemini çözdü.

Mahalle sakinlerinden teşekkür

Mahalle sakinlerinden Emine Şahin, Başkan Tutdere’nin hızlı çözümünden duydukları memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

“Başkanımıza sorunlarımızı anlattık, ertesi gün ekipler gelip hemen çözdü. Depremden bu yana evlerimizde kokudan oturamıyorduk, çocuklarımız çamurda okula gidip gelmek zorunda kalıyordu. Allah razı olsun, başkanımıza çok güveniyoruz. Kanalizasyon sorunumuz çözüldü, şimdi yol problemimizin de giderileceğine inanıyoruz.”

Bir diğer mahalle sakini ise Başkan Tutdere’nin çay davetlerini kabul ederek yanlarında bulunmasının kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti:

"Belediye başkanımızı mahallemizde görmek bize güç verdi. Başkanımıza her zaman güveniyoruz, Allah yardımcısı olsun.”

Tutdere: Halkımızın yanındayız

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, vatandaşların her türlü sorununda yanlarında olduklarını vurgulayarak, “Belediye olarak vatandaşlarımızın sorunlarına kayıtsız kalmamız mümkün değil. Musalla Mahallesi’nde yaşanan altyapı sorununu hızla çözüme kavuşturduk ve bu sayede halkımızın yaşam kalitesini artırmayı hedefledik. Bu sürece emek veren tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum,” ifadelerini kullandı.



Kaynak : PHA