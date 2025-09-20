Şeriban ÖZÇAKMAK – Adıyaman Belediyesi ve Diakonie Derneği iş birliğiyle “Hayata Destek Programı” kapsamında kadınlara kuaförlük eğitimi veriliyor. Eğitimini tamamlayan katılımcılara, ‘Kadın Kuaförlüğü ve Kalıcı Makyaj Sertifikası’ verilecek.

Eğitimler, Adıyaman Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (ADIMEK) çatısı altında veriliyor. Eylül sonunda tamamlanacak programda katılımcılara, Kadın Kuaförlüğü ve Kalıcı Makyaj Sertifikası verilmesi hedefleniyor.

Kadınların ekonomik bağımsızlığının önemine vurgu yapan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, “Kadınlarımızın iş gücüne katılımını artırmak ve sosyal yaşamda daha aktif rol almalarını sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kursiyerlerimizin azmi ve emeği bizleri gururlandırıyor” dedi.

Kursiyerler ise, hem ADIMEK kursları hem de kadın istihdamına verdiği destek dolayısıyla Başkan Tutdere’ye teşekkür etti.

Kaynak : PHA