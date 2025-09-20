Şeriban Özçakmak – Besni Kaymakamlığı, Besni Belediyesi, Mehmet Erdemoğlu Vakfı ve Besni Eğitim Vakfı tarafından tüm STK’larla ortaklaşa olarak her yıl hazırlanan Besni Eğitim Bayramı, bu yıl 25-28 Eylül tarihleri arasında kutlanacak.

Eğitim Bayramı her yıl farklı bir tema ile düzenleniyor. Bu yıl 27'incisi düzenlenecek Besni Eğitim Bayramı'nın ana teması, "Besni’de Turizmin Geliştirilmesi” olarak belirlendi. 4 gün sürecek olan Eğitim Bayramı, belirlenen birçok etkinlik çerçevesinde devam edecek.

Milletvekili Özhan: “Kültürle Yoğrulmuş Bir Gelecek İçin Tüm Halkımızı Besni’ye Davet Ediyorum”

Besni Eğitim Bayramı için davet çağrısında bulunan AK Parti Milletvekili Hüseyin Özhan, “5-28 Eylül tarihleri arasında, dünyanın ilk ve tek Eğitim Bayramı olan Besni Eğitim Bayramı’nın 27.sini hep birlikte kutluyoruz. Eğitimin ışığında büyüyen bir nesil, kültürle yoğrulmuş bir gelecek için bu anlamlı bayramda tüm halkımızı Besni’ye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Eğitim Bayramı’nda “Besni’de Turizm Envanteri ve Kültürel Değerler” kitabının ücretsiz olarak dağıtılacağı bildirildi.

Kaynak : PHA