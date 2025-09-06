Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin talimatları doğrultusunda Adıyaman Belediyesi Spor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu’nun düzenlediği Akademi Gençlik Gelişim Ligi’ne katılacak. Bu kapsamda Adıyaman Belediyespor’un düzenlediği iki gün süren seçmelere yaklaşık 300 genç futbolcu katılarak yeteneklerini sergiledi. Altınşehir Mansur Yardımcı Stadında yapılan seçmeler, Adıyaman Belediyespor’un alanında uzman ve deneyimli antrenörleri gözetiminde gerçekleştirildi. Genç sporcuları aileleri de yanlız bırakmadı.

U kategorisinde, 7 ayrı takım kurulacak

Seçmeler sonucunda, U kategorisinde (gençlik gelişim kategorisi) tüm yaş gruplarında liglere katılım sağlanacak şekilde 20 elit sporcu ile 20’şer sporcudan oluşan yaş kategorilerinde 7 ayrı takım kurulacak. Bu kadrolara Adıyaman Belediyespor bünyesinde aktif olarak yer alan 100’e yakın sporcu da dahil edilecek. Ayrıca, Adıyaman Belediyespor Akademi, U14 ve U15 yaş kategorilerinde Türkiye genelinde düzenlenen ulusal liglerde de mücadele edecek.

Genç yeteneklerin gelişimine yatırım yapmaya devam edeceklerinin altını çizen Abdurrahman Tutdere, “Adıyaman Belediyesi olarak amacımız, gençlerimizin yalnızca sahada değil, hayatın her alanında özgüvenli, disiplinli ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmesidir. Bu hedef doğrultusunda sporun farklı dallarına, altyapı çalışmalarına ve genç yeteneklerin gelişimine yatırım yapmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızın Türkiye genelinde kendilerini gösterebilecekleri bu platformda yer almaları bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Tüm sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA