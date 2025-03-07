Eğitim programı kapsamında, uzman kurtarma personeli Ahmet Aslan, Bil Koleji Konferans Salonu’nda öğrencilerle bir araya gelerek deprem öncesinde ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgiler paylaştı. Daha önce Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibinde görev yapan Aslan, edindiği tecrübeleri aktararak, afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olmanın hayati önem taşıdığını vurguladı.

“Deprem konusunda doğru davranış hayat kurtarır”

Eğitimle ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Belediyesi Afet, Risk Yönetimi Hazırlığı ve Lojistik Müdürü Ertan Özbay, 1-7 Mart Deprem Haftası çerçevesinde gerçekleştirilen bu tür etkinliklerin büyük önem taşıdığını belirtti.

Özbay, “Deprem gibi doğal afetlere karşı bilinçli olmak, doğru davranışları bilmek herkesin hayatını kurtarabilir. Adıyaman Belediyesi olarak hem öğrencilerimize hem de vatandaşlarımıza yönelik afet farkındalığını artıran eğitim programları düzenlemeye devam edeceğiz.” dedi.

“Afet bilgilendirme semineri için teşekkür ediyoruz”

Bil Koleji Müdürü Sema Bayrak, Adıyaman Belediyesi’nin düzenlediği afet bilinci ve farkındalık eğitimine ilişkin yaptığı açıklamada, “Bugün öğrencilerimiz, umarız hiç ihtiyaç duymazlar ama gerektiğinde hayat kurtaracak önemli bilgiler öğrendi. Adıyaman Belediyesi’ne bu değerli eğitim için teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Öğrenciler bilinçlenmenin önemine dikkat çekti

Seminere katılan öğrenciler de afet bilinci konusunda önemli bilgiler edindiklerini belirtti.

Programın sonunda öğrenciler, deprem öncesi ve sonrası alınması gereken önlemler hakkında merak ettikleri soruları Ahmet Aslan’a yöneltti.

Kaynak : PHA