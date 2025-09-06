Adıyaman Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı halk otobüsü şoförü Emrullah İçli, yolculuk sırasında örnek bir davranış sergileyerek takdir topladı. Seyir halindeyken yol kenarında alev alan bir motosikleti fark eden İçli, otobüsü güvenli bir şekilde durdurdu. Araçtaki yangın tüpünü alarak hızla motosiklete yönelen şoför, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Aynı anda olay yerine gelen bir polis memuru da müdahaleye destek verdi.

Yangın, duyarlı şoförün hızlı ve soğukkanlı müdahalesi sayesinde büyümeden söndürülürken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Motosiklet sahibi ve otobüste bulunan yolcular, kahramanca davranışı nedeniyle İçli’ye teşekkür etti.

Olayla ilgili konuşan otobüs şoförü Emrullah İçli, “Seyir halindeyken bir motosikletin alev aldığını gördüm. Hemen aracımı güvenli bir şekilde park ederek araçta bulunan yangın tüpüyle müdahale ettim. O sırada bir polis arkadaş da aynı şekilde müdahalede bulundu” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA