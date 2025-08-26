Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından hızlı yol onarım çalışmalarını kesintisiz sürdürülüyor. Şehir genelinde sürdürülen altyapı çalışmalarının ardından vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkilememesi için kısmi olarak tamamlanan altyapı çalışmaları sonrası bozulan yollar, kilitli parke taşı ile onarılarak yeniden ulaşıma açılıyor.

Yaya ve araç trafiğinin güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar şehrin birçok noktasında aralıksız devam ediyor. Ekipler, yapılan müdahalelerin ardından bozulan sokakları kısa sürede eski haline getirerek hem sürücülere hem de yayalara rahat bir ulaşım imkânı sunuyor.

"Bozulan yollar önceliklerimiz arasında"

Çalışmaların önemine dikkat çeken Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yapılan yol onarımlarının vatandaşların yaşamını doğrudan kolaylaştırdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Altyapı hizmetlerimiz kadar, bu hizmetlerin ardından bozulan yolların hızlıca onarılması da önceliklerimiz arasında. Ekiplerimiz sahada büyük bir özveriyle çalışıyor. Vatandaşlarımızın günlük hayatını kolaylaştırmak, ulaşım güvenliğini sağlamak adına çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz."

Kaynak : PHA