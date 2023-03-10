6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremden en çok etkilenen illerden bir tanesi olan Adıyaman’da yıkılan kamu binalardan bir tanesi de Adıyaman Belediyesi’nin ana binası oldu.

4 katlı Adıyaman Belediyesi binasının tamamen kullanılamaz hale gelmesinden sonra hizmetlerine Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresi binasının ilk iki katında devam ettiklerini belirten belediye yetkilileri, tüm birimleriyle belediyenin hizmetlerini sürdürdüğünü ifade etti.

Depremin ilk anından itibaren tüm ekipleriyle sahada olan Adıyaman Belediyesi, bu zorlu süreçte de yaraların en hızlı şekilde sarılması için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.



Kaynak : PHA