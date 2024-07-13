Adıyaman Belediye Spor ve Yüzme Kompleksi'nde yapılan törene Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, eşi Emral Tutdere, öğrenciler ve aileleri katıldı. Açılış töreninde Başkan Tutdere, Türk bayrakları ve “En büyük Başkan bizim Başkan” sloganlarıyla karşılandı. Eşiyle birlikte çocuklara çanta dağıtan Başkan Tutdere, çocuklarla futbol oynayarak onlara moral verdi. Açılış töreninde konuşan Başkan Abdurrahman Tutdere, çocuklara seslenerek “Sevgili çocuklar, yeteneklerinizi geliştireceksiniz ve belki de geleceğin yıldızları olacaksınız. İçinizden yeni Arda'lar çıkacak, buna inanıyoruz. Hep yanınızda olacağız.” dedi. Belediye olarak sporun toplumun her kesimine yayılması ve çocukların sporla iç içe büyümeleri için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerinin altını çizen Başkan Tutdere, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Adıyaman Belediyesi, tüm ekipleri ve birimleriyle yanınızda olacak. Önümüzdeki süreçlerde daha güzel spor tesislerinde, daha güzel ortamlarda çocuklarımız ve gençlerimizle birlikte olacağız. Adıyaman'ın dört bir köşesinde spor tesisleri ve etkinlik alanları kazandıracağız. Bu yaralarımızı birlikte saracağız. Çocuklarımız sporla, sanatla ve bilimle bu kentte mutlu yaşamaya devam edecekler.”

Bu yıl Yaz Spor Okulları’nda yüzme, futbol, atletizm ve fitness olmak üzere dört branşta kurslar açıldı. Yüzme branşına 1250 kişi (750 çocuk ve 500 yetişkin kadın-erkek), futbol branşına 170 öğrenci, fitness branşına 70 katılımcı (kadın ve erkek) ve atletizm branşına 32 öğrenci kayıt yaptırdı.

Kaynak : PHA