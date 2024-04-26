Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile ACTED Kamu Kurumları İrtibat Sorumlusu ve Türkiye Sorumlusu Halit Akgül’ün katıldığı imza töreni makamda gerçekleştirildi. Atılan imza ile 2 adet su tankeri ile tedarik giderleri ACTED tarafından temin altına alındı. Konuyla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, “Geçen yıl 6 Şubat depremlerinden sonra deprem illerine su taşıma tanker temini konusunda destek olan ACTED ile Belediyemizin imzaladığı protokol anlaşmasını yeniledik. Bu kapsamda 2 adet su taşıma tankeri ile tankerde ihtiyaç duyulan personel ve taşıma maliyetleri ACTED tarafından karşılanarak ihtiyaç duyulan konteyner kentlere günlük kullanım suyu sağlanacak. Yaz ayları ile birlikte su ihtiyacının artışını göz önünde bulundurarak tanker sayısının artırılması konusunda da bir çalışma gerçekleştirilecek. ACTED’e desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Kaynak : PHA