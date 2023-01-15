Şehir içi trafiğini rahatlatmak için çeşitli yeniliklere imza atan Adıyaman Belediyesi, şehir merkezinde sayıları her geçen gün artan T plakalı ticari taksileri düzenlemek için önemli adımlar atmaya başladı.

Konu ile ilgili gelinen son durumu değerlendirmek ve ilde bu işi yapan esnaflardan fikir almak amacıyla Adıyaman Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Trafik Amirliği koordinesinde gerçekleşen toplantıda taksici esnafıyla bir araya gelen Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, taksici esnafının sorun ve taleplerini dinleyerek yapılması gerekenleri istişare ettikleri toplantının oldukça verimli geçtiğini söyledi.

Başkan Kılınç, T plakalı ticari taksi şoförleriyle yaptıkları istişare toplantısında, taksilerin şehir merkezinde vatandaşa daha rahat hizmet verebilmesi için çeşitli düzenlemeler yapma kararı aldıklarını belirtti.

Ticari taksi şoförleri de atılan adımdan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Adıyaman'da yeni yeni yaygınlaşmaya başlayan ticari taksi uygulamasından dolayı şimdiye kadar bazı belirsizlikler ve problemler yaşıyorduk. Her geçen gün artan sayımızdan dolayı ortaya çıkan sorunların çözümü için bugün Belediye Başkanımızla bir araya gelip istişarelerde bulunduk. Başkanımıza ve diğer emeği geçenlere katkılarından ötürü teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.