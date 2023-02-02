Ülke genelinde etkili olmaya başlayan kar yağışları öncesi tedbirlerini arttıran Adıyaman Belediyesi, olası bir yağışta vatandaşların mağdur olmaması için hazırlıklarını tamamladı.

Olası kar yağışları öncesinde araçların, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına hazır olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, birim müdürleriyle birlikte hazırlıkları gözden geçirdi. İncelemeler sonunda olası bir kar yağışına karşı Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan karla mücadele ekibinin hazırlıkları hakkında kısa bir bilgi de veren Başkan Kılınç, belediye olarak mevsim şartlarının getirdiği olumsuzlukları vatandaşlara yansıtmamak amacıyla sürdürdükleri hazırlıkların tamamlandığını dile getirdi.

Başkan Kılınç, hasretle bekledikleri kar yağışının başlamasıyla birlikte karla mücadele ekiplerinin ivedi bir şekilde sahaya ineceğini de sözlerine ekledi.

