Adıyaman Belediyesi'nin kreş ve gündüz bakımevi yatırımlarının ikinci halkası olan Yeşilyurt Çocuk Kampüsü, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Akın Global Eğitim ve Yardım Vakfı'nın desteğiyle tamamlanan tesis, vatandaşların katılımıyla kapılarını açtı. 6 Şubat depremlerinin ardından kentin yalnızca fiziki değil sosyal yapısının da yeniden inşa edildiğini belirten yetkililer, eğitim ve sosyal yaşam alanlarına yönelik yatırımların süreceğini ifade etti.

Mart 2025'te temeli atılan ve kısa sürede tamamlanan tesisin modern donanımıyla dikkat çektiği bildirildi. 1.825 metrekare alan üzerine kurulan kampüsün 481,50 metrekare kapalı alana sahip olduğu, 7 sınıftan oluştuğu ve 25-66 ay aralığındaki çocuklara hizmet vereceği belirtildi. Merkez, 93 öğrenci kapasitesiyle faaliyet gösterecek.

'Kestiğimiz Her Kurdele Bu Şehir İçin Güçlü Bir Adımdır'

Açılışta konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, belediyenin sadece altyapı değil sosyal yaşamı güçlendiren projelere de odaklandığını belirterek şunları söyledi:

'Adıyaman Belediyesi olarak sadece altyapı, kaldırım, yağmur suyu ve kanalizasyon çalışmaları yürütmüyoruz. Aynı zamanda depremin yarattığı travmayı azaltacak kültürel, sosyal ve eğitim yatırımlarımızı da aralıksız sürdürüyoruz.'

Başkan Tutdere, açılışların devam edeceğini vurgulayarak, 'Daha dün Kahtalı Mıçe Parkı'nda bir eğitim yuvasının, bir kütüphanenin ve bilim merkezinin açılışını gerçekleştirdik. Bugün ise Yeşilyurt Mahallemizde Akın Global Kreş ve Gündüz Bakımevi'ni halkımızın hizmetine sunuyoruz. Kestiğimiz her kurdele, çocuklarımız ve halkımız için attığımız güçlü bir adımdır. Açılışlarımız devam edecek' ifadelerini kullandı.

'Her Mahalleye Eşit Hizmet Götürme Sözü Verdik'

Başkan Tutdere, göreve geldiklerinde tüm mahallelere eşit hizmet götürme hedefiyle hareket ettiklerini belirterek, 'Göreve geldiğimizde Adıyaman'ın merkezinde de kenar mahallelerinde de aynı hizmet anlayışıyla hareket edeceğimizi ifade etmiştik. Yeşilyurt Mahallemizde bu gündüz bakım evi ve kreşin yanı sıra muhtarlık binasını da planladık. Ayrıca yaklaşık 10 dönüm alan üzerine kurulu bir parkı da mahallemize kazandırdık' dedi.

Başkan Tutdere, sosyal yaşam alanlarının önemine dikkat çekerek, 'Kadınlarımızın, gençlerimizin ve çocuklarımızın güvenle vakit geçirebileceği alanlar oluşturuyoruz. Bu parkımızın da resmi açılışını kısa süre içerisinde gerçekleştireceğiz' dedi.

'Hedefimiz Her Mahalleye Bir Kreş'

Kreş projelerinin süreceğini ifade eden Başkan Tutdere, şu değerlendirmede bulundu:

'Burası sadece bir bina değil; Adıyaman'ın çocuklarını geleceğe hazırlayacak bir eğitim yuvasıdır. Eğer bu şehirde kadınların ve çocukların kendini güvende hissettiği bir yaşam kurabilirsek, gerçek anlamda hizmet etmiş oluruz. Bu bahçeden yükselecek çocuk sesleri yarının aydınlık Adıyaman'ını kuracaktır.'

Başkan Tutdere ayrıca, 'İlk kreşimizi Yenimahalle'de açtık, şimdi ikincisini Yeşilyurt'ta hizmete sunduk. Kısa süre içerisinde yeni mahallelerde de kreşlerimizi açacağız. Hedefimiz her mahalleye bir gündüz bakım evi ve kreş kazandırmaktır' diye konuştu.

'Bu Merkez Ortak Vizyonun Ürünüdür'

Akın Global Eğitim ve Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Akın da törende yaptığı konuşmada, merkezin önemine dikkat çekerek, 'Bugün burada yalnızca bir binanın açılışını değil, çocuklarımızın güvenle büyüyeceği bir yuvanın hizmete girişini görüyoruz. Bu toprakların bir evladı olarak Adıyaman'ın geleceğine katkı sunmanın gururunu yaşıyorum.'

Akın, 'Bu merkez çocuklarımızın yalnızca fiziksel ihtiyaçlarını karşılamayacak; aynı zamanda sosyal, zihinsel ve ruhsal gelişimlerine de katkı sunacaktır. Bu projenin hayata geçmesinde bizlere destek olan Belediye Başkanımız Sayın Abdurrahman Tutdere'ye teşekkür ediyorum' dedi.

Muhtardan Teşekkür

Yeşilyurt Mahalle Muhtarı Hüseyin Demiralp ise yapılan yatırımlar nedeniyle teşekkür ederek, 'Mahallemize kazandırılan bu hizmetler bizler için büyük bir kazanımdır' ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi gerçekleştirildi. Başkan Tutdere ve protokol üyeleri tesisi gezerek incelemelerde bulundu. Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak : PERRE