Belediye bünyesindeki Veteriner İşleri Müdürlüğü, bine yakın sokak hayvanının tedavi ve kısırlaştırma işlemlerini tamamlayarak, Sitilce mevkiinde kurulan modern hayvan barınağında koruma altına aldı.

7 dönümlük modern barınak hayata geçirildi

Adıyaman Belediyesi tarafından 7 dönüm alana kurulan modern tesis, 2 dönümlük kapalı barınak ve 5 dönümlük doğal yaşam alanı ile sokak hayvanlarının bakım, tedavi ve beslenme ihtiyaçlarını karşılıyor.

Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürü İsmet Tekdal, yürütülen çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

"Sayın Başkanımızın talimatıyla inşa ettiğimiz barınağımız, 7 dönümlük bir alan üzerine kuruldu. Bu süreçte bine yakın sokak hayvanının tedavi ve kısırlaştırma işlemleri tamamlandı. Barınağımızda her gün temizlik ve düzenli beslenme sağlanıyor."

Depremde sahipsiz kalan hayvanlara destek sağlandı

6 Şubat depreminin ardından, beslenme sıkıntısı yaşayan sokak hayvanları için çalışmalar yoğunlaştırıldı. Tekdal, depremin sessiz dostlar üzerinde de büyük etkiler bıraktığını belirterek, belediye olarak bu hayvanların barınma, beslenme ve tedavi ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi.

Toprak evler, gölgelikler ve 7/24 Patibulans hizmeti

Barınakta, sokak hayvanlarının doğal koşullarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için 12 adet toprak ev ve gölgelik alan oluşturuldu. Ayrıca, vatandaşlardan gelen ihbarlara 7 gün 24 saat görev yapan Patibulans ekibi hızlı müdahale sağlıyor.

Tekdal, Adıyaman Belediyesi olarak sessiz dostların güvenli bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

Kaynak : PHA