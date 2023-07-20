Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin en çok etkilediği illerden birisi olan Adıyaman’da yapımı devam eden projeler depremin etkilerinden dolayı durdurulmuştu. Normalleşme sürecinin hızlanmasıyla beraber yarım kalan projelerin yapımına başlandı.

Adıyaman Belediyesi tarafından yapımı planlanan birçok projeden birisi olan Milli Mücadele Parkında, Adıyaman Belediyesine bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışmalar ivedi şekilde devam ediyorken proje ile ilgili bilgi veren yetkililer: “Altınşehir mahallemizde yapmakta olduğumuz Milli Mücadele Parkımız 4700 metre kare alana sahip olacaktır. Parkımızın içerisinde ses ve ışık efektleriyle desteklenecek olacak diorama resim alanı ve 4 kişilik sinema alanını barındıracak olan müze alanımız olacaktır bunun yanı sıra yürüyüş yolu, kafe, otopark, tabyalar, büyük ve küçük savaş topları, Seyit onbaşı heykeli, Conk Bayırı Atatürk anıtı, 57. Alay anıtı, şehitlik rölyefi ve şehitler abidesinin ölçeklendirilmiş tasfirleri, bitkisel düzenleme, mescit ve WC bulunacaktır. En kısa sürede halkımızın hizmetine açabilmek için çalışmalara ara vermeden devam ediyoruz.” şeklinde ifadelerde bulundular.

Milli Mücadele Parkı hakkında görüşlerini dile getiren vatandaşlar: “Çocuklarımızla birlikte zaman geçirebileceğimiz ve tarihimizi hissedebileceğimiz bu park bizler için duygusal ve tarihi bir dokuya sahip olacaktır.” ifadelerinde bulunarak Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’a teşekkürlerini ilettiler.



Kaynak : PHA