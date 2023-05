Adıyaman Belediyesi, 6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden olumsuz etkilenen illerin başında gelen Adıyaman’da yine depremin en çok etkilediği kitle olan öğrencilerin sınavlara hazır girebilmesi için imkânlarını seferber etmeye devam ediyor.

Göreve geldiği günden bu yana eğitim çalışmalarına pozitif destek sağlayan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, depremden sonrada bu yönde çalışmaları sürdürüyor. Bu anlamda depremden önce inşaat çalışmaları bitme aşamasına gelen Eski Şire Pazarı alanındaki Adıyaman Eğitim ve Kültür Merkezi’nin bir an önce tamamlanmasını isteyen Başkan Kılınç, yeni binanın depremden olumsuz etkilenen öğrenciler için hizmet vermesi talimatında bulundu. Adıyaman Eğitim ve Kültür Merkezi’nin çalışmaları hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, ‘eğitimde fırsat ve imkân eşitliği ilkesi’ çerçevesinde geleceğimizin emaneti olan çocuklar için depremin etkisini silmek için çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini dile getirerek, “Depremden önce etüt merkezi olarak düşünülen binamızda depremden etkilenen öğrencilerimiz için binamızı; lise, üniversite ve memurluk sınavlarına hazırlanmaları için eğitim ve öğretime uygun hale getirdik. Burada YKS sınavına hazırlanan öğrencilerimiz için on bir sayısal, iki sözel ve sekiz eşit ağırlık sınıfı oluşturduk. Elli beş öğretmenimiz eşliğinde soru çözümü, birebir dersler, konu tekrarları ve deneme sınavları yapılmaktadır. Yıl içerisinde iki bine yakın öğrencinin hizmet aldığı merkezimizde günde ortalama altı yüz öğrencimiz ders görmektedir. Görevli öğretmenlerimiz haricinde psikolog ve rehber öğretmenlerimiz de öğrencilerimizin endişe ve sıkıntılarının giderilmesinde yardımcı oluyorlar. Haftanın yedi günü 08.00-17.00 saatleri arasında hizmet vermekte olan merkezimizde öğrencilerimize defter, kitap ve kaynak desteği ücretsiz olarak sağlanmaktadır. Bunun yanında her gün öğrencilerimize ücretsiz olarak kahvaltı, çay ve kahve ikramında da bulunmaktayız. Belediyemizin imkânları tüm öğrencilerimize feda olsun. Hepsine sınavlarda başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Merkezden yararlanan öğrenciler ise Adıyaman Belediyesi tarafından verilen hizmetten dolayı duydukları memnuniyetlerini dile getirerek, bu süreçte ihtiyaçları olan ders çalışma ortamının sağlandığını belirtip, yetkililere teşekkür etti.



