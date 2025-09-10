Ekipler, Abdulmusa ve Karapınar caddelerinde yeni hatlar döşeyerek bölgede yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Esentepe Mahallesi Abdulmusa Caddesi’nde 500 metre uzunluğunda yeni içme suyu hattı döşeniyor. 110’luk pn boru kullanılan çalışmalarda ayrıca 3 adet ana hat bağlantısı yapılacak.

Karapınar Caddesi’nde ise yağmur suyu ve kanalizasyon hattı döşeme işlemleri devam ediyor. 400’lük yağmur suyu hattı ile 300’lük kanalizasyon hattında toplam 450 metre yeni hat döşemesi tamamlanırken, cadde üzerinde çift hat çalışmaları sürüyor.

Devam eden altyapı yatırımlarıyla ilgili açıklama yapan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, “Esentepe Mahallemizdeki Abdulmusa Caddesi ve Karapınar Mahallemizde bulunan Karapınar Caddesi’nde sürdürülen çalışmalar, Adıyaman’ın modernleşme yolundaki en önemli adımlarından biridir. Ekiplerimiz, içme suyu hattından kanalizasyon sistemine kadar her türlü altyapı sorununu çözmek için yoğun şekilde çalışıyor. Bu yatırımlar hem vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek hem de şehrimizin altyapısını geleceğe hazırlamak açısından çok kıymetli. Tüm mahallelerimizde olduğu gibi Esentepe ve Karapınar’da da taleplere en kısa sürede yanıt vererek sorunları kalıcı şekilde çözeceğiz. Adıyaman’ı daha yaşanabilir bir şehir yapmak için altyapı yatırımlarımız aralıksız sürecek.” dedi.

Kaynak : PHA