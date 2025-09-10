Düzenlenen programda İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, Şube Müdürü Mustafa Yetiş, Okul Müdürü İrfan Boztemur ile vakıf gönüllüleri Hamza Taşan ve Cevher Bozkurt, kırtasiye malzemelerini öğrencilere takdim etti.

Yardımlarını alan öğrencilerin mutluluğu yüzlerine yansırken, okulda sevinç dolu anlar yaşandı. Öğrenciler, yeni eğitim-öğretim yılına eksiksiz başlama imkânı buldukları için teşekkürlerini dile getirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, yapılan destekten dolayı Adıyamanlılar Vakfı’na teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“Adıyamanlılar Vakfı’nın öğrencilerimize yönelik bu kıymetli desteği bizleri son derece mutlu etti. Eğitim yalnızca okulda verilen derslerle sınırlı değil; aynı zamanda çocuklarımızın ihtiyaçlarının karşılanmasıyla daha güçlü hale geliyor. Bu tür yardımlar, öğrencilerimizin motivasyonunu artırıyor, derslerine daha iyi odaklanmalarına imkân sağlıyor ve geleceğe umutla bakmalarına vesile oluyor. Öğrencilerimizin gözlerindeki mutluluğu görmek bizler için en büyük kazanımdır. Katkılarından dolayı vakıf gönüllülerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Kaynak : PHA