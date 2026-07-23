Adıyaman Belediyesi, yaz aylarında etkisini artıran yüksek hava sıcaklıklarının ağaçlar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla kent genelinde bakım çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında parklar, refüjler, cadde kenarları ve yeşil alanlarda bulunan ağaçlarda kireçleme ve sürgün budaması gerçekleştiriliyor. Uygulamalarla hem ağaçların yaz mevsimini daha sağlıklı geçirmesi hem de kentin yeşil dokusunun korunması hedefleniyor.

Yaz sıcaklarının oluşturabileceği güneş yanıkları ve kabuk çatlamalarına karşı ağaç gövdelerine kireç uygulayan ekipler, aynı zamanda sürgün budamasıyla ağaçların sağlıklı gelişimini destekliyor.

Belediye ekipleri, kireçleme çalışmalarıyla zararlı böceklerin ağaç gövdelerine yerleşmesini zorlaştırmayı, mantar ve çeşitli hastalık etmenlerinin gelişimini sınırlandırmayı ve ağaçların dış etkenlere karşı direncini artırmayı amaçlıyor.

Bakım çalışmaları sayesinde ağaçların görünürlüğü de artırılırken, özellikle gece saatlerinde sürücüler açısından görüş güvenliğine katkı sağlanması hedefleniyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kentin yeşil dokusunu korumanın öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, yüksek sıcaklıklardan etkilenen ağaçların bakımının planlı şekilde sürdürüldüğünü ifade etti.

Tutdere, kent genelinde yürütülen çalışmalarla hem ağaçların ömrünü uzatmayı hem de Adıyaman'ın daha yeşil ve yaşanabilir bir kent kimliğini güçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin, yaz dönemi boyunca parklar, refüjler, cadde kenarları ve diğer yeşil alanlarda bakım ve koruma çalışmalarına devam edeceği bildirildi.

Kaynak : PERRE