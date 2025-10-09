Adıyaman Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri ve öğretmenleri, Adıyaman Belediye Konservatuarı'nı ziyaret ederek sanat dolu bir gün geçirdi. Miniklerin keyifli vakit geçirdiği gezi programında, müzikten resme, el sanatlarından piyano dinletisine kadar dolu dolu bir etkinlik gerçekleştirildi.

Ziyaret kapsamında öğrenciler, konservatuarda yer alan müzik, resim ve el sanatları atölyelerini gezerek eğitmenlerden bilgi aldı. Çocukların sanata olan ilgisi ve merakı, hem eğitmenler hem de öğretmenleri tarafından büyük takdir topladı. Piyano çalan öğrenciler ve çalınan enstrümanları ilgiyle izleyen minikler, söylenen türkülere alkışlarla tempo tutarak neşeli anlar yaşadı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, miniklerin ziyaretine ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

'Sanatla büyüyen nesiller, geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Bugün minik öğrencilerimizin konservatuarımızı ziyaret ederek sanatla tanışmaları hem onlar hem de bizler için çok kıymetliydi. Adıyaman Belediyesi olarak çocuklarımızın kültürel ve sanatsal gelişimlerini desteklemeye devam edeceğiz. Tüm miniklerimize ve onları sanatla buluşturan kıymetli öğretmenlerimize teşekkür ediyorum.'

Ziyaretin sonunda öğrencilere boyama ve hikâye kitapları ile çeşitli ikramlıklar hediye edildi.

