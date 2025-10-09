İsveç Büyükelçisi Malena Mard, İsveç Müsteşarı Nasrin Pourghazian, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Mukim Temsilcisi Monica Merino Domínguez, UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Miodrag Dragisic ve UNDP Bölge Koordinatörü Hamit Doğan, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'yi makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 6 Şubat depremlerinin simgesi haline gelen 'Umut Çiçeği'ni, kendisini ziyarete gelen İsveç Büyükelçisi Malena Mard'a ve UNDP Mukim Temsilcisi Monica Merino Domínguez'e takdim etti.

Başkan Tutdere'den Heyete 'Umut Çiçeği' Takdimi

Ziyarette konuşan Başkan Abdurrahman Tutdere, misafir heyete teşekkür ederek 'Umut Çiçeği'nin anlamını şu sözlerle dile getirdi:

'Bu çiçek, 6 Şubat depremlerinde enkaz altından çıkan yaşamı ve yeniden doğan umudu simgeliyor. Kadınların emeğiyle hazırlanan bu sembol, dayanışmanın ve umudun ifadesidir. Size çok yakıştı.' dedi.

