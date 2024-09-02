Başkan Doğan, gezici YASA tırının tanıtımı esnasında hukuki destek çalışmalarına devam edildiğini vurguladı.

"Depremzedelerin Yanındayız"

Av. Bilal Doğan, deprem felaketinden bu yana hem Adıyaman'da hem de diğer illerde meslektaşlarının her zaman depremzedelerin yanında olduklarını belirtti. Özellikle deprem sonrası süreçte, baronun ve gönüllü avukatların çadır kentler ve konteyner kentlerde ücretsiz hukuki hizmet sunduklarını ifade etti. Bu çalışmaların, felaketin ilk günlerinden itibaren adliye önünde kurulan hukuki destek büroları aracılığıyla da devam ettiğini vurguladı.

"Adalete Erişim Projeleri Hayata Geçirildi"

Baro Başkanı Doğan, yurttaşların adalete erişimini kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve UNICEF gibi uluslararası kuruluşlarla iş birliği içinde çeşitli projeler geliştirdiklerini söyledi. Bu projeler kapsamında kadınlara yönelik özel hizmetlerin sunulduğunu ve konteyner kentlerde hukuki destek verildiğini belirtti.

"Adalete Erişim Lüks Hale Geldi"

Av. Doğan, son yıllarda adalete erişimin giderek zorlaştığını ve pahalı hale geldiğini dile getirerek, geliştirdikleri projelerin bu sorunu çözmek için önemli bir adım olduğunu ifade etti. Yurttaşların adalete erişimi konusunda ciddi sıkıntılar yaşadığını belirten Doğan, "Bu projeler, vatandaşların adalete erişimini kolaylaştırmak adına büyük bir önem taşıyor" dedi.

"Tüm Meslektaşlarıma Teşekkür Ediyorum"

Av. Bilal Doğan, deprem sürecinde ve sonrasında gösterdikleri özverili çalışmalar nedeniyle tüm meslektaşlarına teşekkür etti. Baro olarak yaptıkları projelerin değerli olduğunu vurgulayan Doğan, bu tür çalışmaların devam edeceğini ve halkın yanında olmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak : PHA