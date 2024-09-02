Etkisiz Hale Getirilen Teröristlerin Kimlikleri

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, İçişleri Bakanlığı'nın "Kırmızı" kategorisinde aranan Serhat Patnos kod adlı Veysel Sevinç olduğu tespit edildi. Diğer teröristlerden biri "Gri" kategoride aranan Hebat kod adlı Reşit Çevik, diğer ikisi ise Barış Kartal ve Serhat Güzel olarak belirlendi.

13 Güvenlik Görevlisini Şehit Eden Teröristler

Şırnak'ın Uludere ilçesi Düğün Dağı mevkiinde etkisiz hale getirilen teröristlerin, toplam 22 eyleme katıldıkları belirlendi. Bu eylemler arasında, 13 güvenlik görevlisinin şehit edildiği ve 39 güvenlik görevlisi ile 6 sivilin yaralandığı olaylar yer alıyor.

Teröristlerin Katıldığı Eylemler

Teröristlerin katıldığı eylemler, yıllar içinde Şırnak ve çevresinde düzenlenen birçok saldırı ve çatışmayı içeriyor. İşte belirlenen bazı eylemler:

13 Ocak 2015: Şırnak, Uludere'de bir güvenlik görevlisinin şehit olduğu silahlı saldırı.

01 Ekim 2015: Şırnak, Uludere'de bir güvenlik görevlisinin şehit olduğu ve bir güvenlik görevlisinin yaralandığı silahlı saldırı.

07 Kasım 2015: Şırnak, Uludere'de bir güvenlik görevlisinin şehit olduğu silahlı saldırı.

06 Ağustos 2016: Şırnak, Beytüşşebap'ta iki güvenlik görevlisinin şehit olduğu ve bir güvenlik görevlisinin yaralandığı EYP patlaması.

10 Ağustos 2016: Şırnak, Uludere'de dört güvenlik görevlisinin şehit olduğu ve on güvenlik görevlisinin yaralandığı silahlı saldırı.

24 Mayıs 2018: Şırnak, Beytüşşebap'ta yol kesme eylemi sonucunda bir güvenlik görevlisinin şehit edilmesi.

01 Ağustos 2019: Şırnak, Uludere'de beş güvenlik görevlisinin yaralandığı silahlı saldırı.

20 Ekim 2019: Şırnak, Uludere'de bir güvenlik komutanının ve altı sivil vatandaşın yaralandığı silahlı saldırı.

Van'da etkisiz hale getirilen bu dört teröristin, Türkiye'nin farklı bölgelerinde düzenlediği eylemlerle büyük bir tehdit oluşturduğu ve güvenlik güçlerince uzun süredir arandığı belirtildi. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, bölgede terörle mücadele kapsamında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak : PHA