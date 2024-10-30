Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen Cumhuriyet Resepsiyonu, Cumhuriyetin 101. yıl dönümünü kutlayan protokol üyeleri, sivil toplum temsilcileri ve vatandaşların yoğun katılımıyla büyük coşkuyla yapıldı.

“Cumhuriyet, En Özel Bayramımız”

Cumhuriyet’in en değerli miras olduğunu belirten Doğan, 29 Ekim’in sadece bir tarih olmadığını, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin en özel günü olduğunu vurguladı. Doğan, “Bugün bizim için en özel bayram. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde emperyalizme karşı başlatılan kurtuluş savaşıyla ülkemiz bağımsızlığına kavuştu. Cumhuriyet, faziletin ve erdemin adıdır. Bu yüzden Cumhuriyet’in değerini ve Atatürk’ün bize bıraktığı bu mirası ileriye taşımak en büyük görevimiz,” dedi.

“Cumhuriyetin Değerlerine Sımsıkı Sarılmalıyız”

Doğan, Cumhuriyet’in demokratik değerlerine sıkı sıkıya bağlı olunması gerektiğini belirtti ve çevre coğrafyalarda yaşanan krizleri işaret ederek, laiklik, demokrasi ve liyakatin Türkiye’nin toplumsal refah ve güvenliğine katkısını anlattı. Doğan, “Orta Doğu ve Afrika’daki krizlerin ışığında, Cumhuriyet’in demokrasiyi, laikliği ve liyakati bizlere kazandırdığı kıymeti daha derinden anlıyoruz. Bu değerleri çocuklarımıza borç olarak sahiplenmeli ve Cumhuriyet’in bize kattıklarını geleceğe taşımalıyız,” şeklinde konuştu.

Yeni Anayasa Talebi: “Milli Değerlere Sahip, Sivil Bir Anayasa İhtiyaçtır”

Konuşmasının devamında Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu yeni anayasa çalışmalarına değinen Doğan, çağdaş ve demokratik bir anayasanın önemine vurgu yaptı. “Günün koşullarına uyum sağlayacak, sivil, eşitlikçi ve özgürlükçü bir anayasaya ihtiyacımız var. Ancak bu değişim ve gelişim süreci, ülkenin milli değerlerine bağlı kalarak gerçekleştirilmelidir. Anayasalar kendi öz değerlerinden esinlenerek yapılır, dış unsurlardan değil,” ifadelerini kullandı.

Resepsiyonda ayrıca Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına saygı ve minnetle anıldığını belirten Doğan, Cumhuriyet’in temel değerlerinin yaşatılması için atılan her adımın kıymetli olduğunu belirterek sözlerini tamamladı.

Kaynak : PHA