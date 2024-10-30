Resepsiyonda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, şehrin eğitim başarısını ve Cumhuriyet'in 101. yılına yönelik yeni nesil hedeflerini vurguladı.

“Yeni Türkiye Yüzyılı Vizyonuyla Nesiller Yetiştiriyoruz”

Ali Tosun, Cumhuriyet'in 101. yılını kutlamanın heyecanıyla okullarda düzenlenen etkinliklere ve meydanda gerçekleştirilen programlara katılımın büyük olduğunu belirtti. Eğitimde “Yeni Türkiye Yüzyılı Marif Modeli”yle öğrencileri tarihine ve değerlerine bağlı bireyler olarak yetiştirmeye özen gösterdiklerini dile getiren Tosun, “Çocuklarımızı her yönüyle bugünün donanımına sahip bireyler olarak yetiştirmek için gayret gösteriyoruz. Deprem gibi büyük bir felaketten geçen bir şehirde, eğitim camiası olarak yeni başarı hikayeleri yazmayı hedefliyoruz,” dedi.

"Öğretmenlerimize ve Okul Yöneticilerimize Teşekkür"

Konuşmasında öğretmenlerin zorlu koşullarda gösterdikleri özveriye dikkat çeken Tosun, çocukların eğitimi için çalışan tüm eğitimcilere teşekkür etti. “Bu zor sürecin ardından, çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmek için tüm öğretmenlerimiz ve okul yöneticilerimiz büyük bir azimle çalışıyor. Adıyaman’da yeni başarı hikayeleri yazacağımıza olan inancımız tamdır,” dedi.

Cumhuriyet Değerlerine Bağlılık Mesajı

Cumhuriyet’in önemine vurgu yapan Tosun, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyoruz. Cumhuriyet'in 101. yılında eğitime verdiğimiz değer ve yeni nesillerle Cumhuriyet'i ileriye taşıyacağımıza olan bağlılığımızı bir kez daha dile getiriyoruz,” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Kaynak : PHA