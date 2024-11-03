Av. Bilal Doğan’ın Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanması, Narin davası, baro binası çalışmaları ve yeni anayasa tartışmaları gibi çeşitli başlıklardaki açıklamaları şöyle:

“Kayyım Uygulamaları, Hukuk ve Demokrasiye Aykırıdır”

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından yerine kayyım atanması konusundaki görüşlerini paylaşan Doğan, bu uygulamanın hukuka, demokrasiye ve yerel seçimlerin ruhuna aykırı olduğunu belirtti. Doğan, “Ahmet Özer, halk tarafından seçilmiş, Yüksek Seçim Kurulu'nun onayından geçmiş bir belediye başkanı. Hukuki süreçler elbette yürütülebilir, ancak bunun hukuka uygun bir biçimde yapılması gerekmektedir,” dedi. Baro olarak kayyım uygulamasına karşı olduklarını belirten Doğan, "Demokrasi halk iradesine dayalı bir sistemdir. Kayyım atamaları ise halkın seçtiği yönetimleri bypass etmektedir. Esenyurt Belediye Meclisi kendi başkan vekilini belirleyebilir, bu halkın iradesine saygının bir gereğidir,” diyerek sürece dair eleştirilerini dile getirdi.

Narin Davası: “Ülke Genelinde Takip Edeceğiz”

Adıyaman Barosu’nun kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı davalarında aktif bir rol üstlendiğine değinen Av. Bilal Doğan, Narin davasını Diyarbakır Barosu ile işbirliği içinde takip edeceklerini söyledi. Davanın aile içi bir vaka olduğunu vurgulayan Doğan, “Bu tür davaların üzeri kapatılmaya çalışıldığında toplumda derin yaralar açılmaktadır. Davanın şeffaf bir şekilde yürütülmesi için tüm hukuki destek ve gözlem gücümüzü kullanacağız. Barolar olarak 7 Kasım’daki duruşmada hazır bulunacağız ve davanın aydınlatılması adına elimizden geleni yapacağız,” dedi.

Baro Binası Çalışmaları: “Yeni Arsa Arayışı İçindeyiz”

Adıyaman Barosu’nun bina ihtiyacı hakkında bilgi veren Doğan, Adıyaman Belediyesi tarafından daha önce baroya tahsis edilen arazinin, 6 Şubat depremlerinin ardından rezerv alana dahil edilerek başka projelere tahsis edildiğini söyledi. Şu anda yeni bir arsa arayışında olduklarını belirten Doğan, baro binasında konferans salonu, toplantı salonları ve genç avukatlar için ofis alanları oluşturmayı planladıklarını aktardı. “Amacımız, Adıyaman Barosu'na ve şehrimize yakışır, fonksiyonel bir binayı kazandırmak,” dedi.

Kadın ve Çocuk Hakları İçin Çalışmalar

Kadın ve çocuk hakları konusundaki hassasiyetlerini aktaran Doğan, baro bünyesinde Kadın Hakları Merkezi ve Çocuk Hakları Merkezi’nin aktif olarak çalıştığını belirtti. “Kadına ve çocuğa yönelik şiddet olaylarında, Adıyaman Barosu olarak davalara taraf olma talebinde bulunuyoruz ve bu konuda gönüllü avukatlarımız bilgilendirme çalışmaları yürütüyor. Konteyner kentlerdeki kadınların adalete erişimini kolaylaştırmak adına bilgilendirme toplantıları düzenlemekteyiz,” diyen Doğan, bilinçlendirme çalışmalarına büyük önem verdiklerini ifade etti. Ayrıca, Türkiye Barolar Birliği’nin Avrupa Birliği ortaklığıyla yürüttüğü projeler kapsamında kentte adli yardım hizmetlerinin de devam ettiğini belirtti.

Genç Avukatlara Yönelik Eğitim Programları

Adıyaman Barosu’na kayıtlı avukat sayısının 580’e ulaştığını ve bu sayının sürekli arttığını belirten Doğan, genç avukatlara yönelik meslek içi eğitim seminerlerine önem verdiklerini vurguladı. Deprem sonrası çevrimiçi olarak yürütülen staj eğitimlerinin yüz yüze olarak devam edeceğini belirten Doğan, "Genç meslektaşlarımızın bilgi ve tecrübe kazanmaları için düzenlediğimiz eğitimler, Türkiye’nin dört bir yanından uzman konuklarla yüz yüze yapılacak,” dedi. İlk eğitimi 2 Kasım’da başlattıklarını söyleyen Doğan, yıl boyunca birçok meslek içi seminer ve stajyer eğitim programı planladıklarını açıkladı.

Adalet Sisteminde Yaşanan Sorunlar: “Bilgi Edinmede Engellerle Karşılaşıyoruz”

Avukatların adliyelerde ve duruşmalarda yaşadığı en büyük sorunlardan birinin bekleme süreleri olduğunu ifade eden Doğan, “Duruşmaların takvimlendirilmesi aşamasında bazı gecikmeler yaşanabiliyor, bu da tüm gün boyunca avukatlar için beklemelere neden olabiliyor,” dedi. Ayrıca, KVKK engeline takılan bilgi alışverişinde sorunlar yaşadıklarını belirten Doğan, “Avukatların bilgi edinme haklarının gereği olan belgelere ulaşım bazen kamu kurumlarında engelleniyor. Bu sorunun çözümü için ilgili kurumlarla diyalog halindeyiz” diyerek bu alandaki çözüm çabalarını anlattı.

Yeni Anayasa Tartışmaları: “Önce Mevcut Anayasa Uygulansın”

Yeni anayasa tartışmalarına ilişkin soruya yanıt veren Doğan, Türkiye’nin demokratik, sivil ve özgürlükçü bir anayasaya ihtiyacı olduğunu ancak mevcut anayasanın bile tam olarak uygulanmadığı bir süreçten geçildiğini belirtti. Anayasa Mahkemesi kararlarının tanınmadığını hatırlatan Doğan, “Can Atalay örneğinde gördüğümüz gibi, mevcut anayasamız dahi uygulanmıyorsa yeni anayasa yapmanın anlamı sorgulanabilir. Mevcut anayasamızın herkes tarafından tanındığı bir ortam oluşturmalıyız,” dedi. Anayasa değişikliği için bir süreç başlatılması halinde Adıyaman Barosu olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını ve halkı bilinçlendirmek adına seminerler düzenleyebileceklerini belirtti.

Kaynak : PHA