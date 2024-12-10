Tekzip Açıklaması: Ambulans Zorunluluğu ve Sağlık Ekibi Hakkında Doğrular

Yapılan açıklamada, amatör müsabakalarla ilgili yanlış anlaşılmaların düzeltilmesi amacıyla şu ifadelere yer verildi:

Amatör maçlarda ambulans bulunması zorunlu değildir, ancak saha içinde sağlıkçı bulundurulması gereklidir.

Takımların sağlıkçı bulundurma zorunluluğu vardır, ancak maliyetlerden dolayı bazı takımlar bu hizmeti sağlayamamaktadır.

Adıyaman'daki tüm amatör müsabakalarda saha içinde sağlık ekipleri maçlar bitene kadar bulunmaktadır.

Acil durumlarda, ambulans çağrılmakta ve ambulans ekipleri belirlenen süre içinde olay yerine intikal ederek nakil işlemi gerçekleştirmektedir.

Bu açıklamada, "Belediyespor dışında birçok takım sağlık personeli bulundurmazken, saha içinde görevli sağlıkçılar tüm karşılaşmalarda hazır bulunmaktadır" denildi.

Ambulans Geç Kaldı mı?

Maç sırasında yaşanan kafa çarpışması olayında ambulansın olay yerine geç ulaştığı iddialarına ilişkin ise açıklamada, ambulans çağrılma prosedürlerinin izlendiği ve belirlenen sürede müdahale edildiği ifade edildi. Ambulans ekiplerinin olay yerine gelmesi ve oyuncuların hastaneye nakledilmesinin prosedüre uygun şekilde gerçekleştiği vurgulandı.

Maç esnasında ambulans bulunmadığı ve "kural ihlali" yapıldığı iddialarının gerçek dışı olduğu belirtilirken, müsabakalarda sağlık ve güvenlik önlemlerinin yasal prosedürlere uygun olarak alındığını bir kez daha yineledi.

Futbolcuların Sağlık Güvenliği Tartışması Devam Ediyor

Her ne kadar amatör müsabakalarda ambulans bulundurulması zorunlu olmasa da, futbolcuların ve spor camiasının bu konuda daha geniş önlemler alınması gerektiği yönündeki talepleri gündemdeki yerini koruyor. Sporcular ve teknik ekipler, daha güvenli bir oyun ortamı için eksikliklerin giderilmesini istiyor.

Spor Güvenliği İyileştirilmelidir

Yetkilileri, "Tüm müsabakalarda sporcuların güvenliği en önemli önceliğimizdir. Ancak kamuoyundaki yanlış bilgilendirmeler yerine doğru süreçlerin paylaşılması, tüm paydaşlar açısından önem arz etmektedir," açıklamasını yaptı.

Kaynak : PHA