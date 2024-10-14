Kaza, sanayi istikametine seyir halindeyken motosikletin kayarak devrilmesi sonucu yaşandı.

02 AEÜ 953 plakalı motosiklet sürücüsü, kontrolünü kaybederek yere düştü. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, motosiklette de maddi hasar oluştu.

Olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Kaynak : PHA