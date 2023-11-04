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AK Parti Gençlik Kolları Adıyaman İl Başkanı Mevlüt Kuştepe’nin konuşma yaptığı basın açıklamasına, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, Merkez İlçe Başkanı Ziya Başaran, Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler ile çok sayıda AK Gençlik üyesi ve Ak Partililer ile vatandaşlar katıldı.

AK Parti Adıyaman Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe yaptığı açıklamada, “Bugün burada Gazze’den günlerdir yükselen acı feryatlara, akan onca masum kana, dökülen göz yaşlarına seyirci kalamayan; mazlum ve masum coğrafyalar için her fırsatta hakkı ve hakikati haykıran AK PARTİ Adıyaman İl Gençlik Kolları Başkanlığı olarak #SayStop demek üzere toplanmış bulunmaktayız.” dedi.

1948 Yılından bu yana devam eden çatışmaların kronikleşmiş bir hal aldığı Filistin’de, İsrail 7 Ekim’den bugüne küresel vicdanı derinden yaralayan, çok sayıda sivil can kaybının yaşandığı yeni bir çatışma ortamı oluşturdu diyen Kuştepe, konuşmasında; “Her karış toprağının yoğun bombardımana tabi tutulduğu, orantısız gücün, savaşlarda dahi kullanımı yasak olan fosfor bombalarının kullanıldığı, en temel insan haklarının dahi hiçe sayıldığı, insanlık onurunun ayaklar altına alındığı Filistin’de, İsrail tarihe bir kez daha adını kara leke ile yazdırmıştır. Gazze’deki yaşlı, çocuk, kadın her bir sivilin su ve gıda dahil temel ihtiyaçları edinmelerini bile engelleyen zalim İsrail’in bu gaddarlıkları karşısında ne yazık ki sözde insan hakları savunucuları sus pus olmuş hatta kimileri İsrail’e destek için sıraya gelmiştir.” İfadelerine yer verdi.

Saldırılarının ilk anından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendilerine itidal çağrısında bulunulan, sükûnete ve bu zalimliği sona erdirmeye çağrılan; bunun dışında aranan her yolun ve hevesin peşinde koşulmasının sadece daha fazla yıkıma, daha fazla gözyaşına ve daha fazla can kaybına sebep olacağı kendisine hatırlatılan İsrail, ne yazık ki tüm bu çağrılara daha fazla masum kanı dökerek yanıt verdi.

AK Parti Adıyaman Genlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe basın açıklamasına şöyle devam etti:

“41 km uzunluğu 10 km genişliğinde bir alanda 2 milyonun insanın yaşadığı, İsrail tarafından açık hava hapishanesine çevrilen Gazze’de bugün dahi hastaneler bombalanmaya devam etmekte ve Netenyahu Hükümeti soykırım suçu işlemektedir. Savaş hukuku, insan hakları ihlal ediliyor, uluslararası hukuk tanınmıyor ve tüm bunlar Dünyanın gözü önünde yapılıyor. Bu durum, İsrail’in gerek bugün gerekse yarın insanlık için hem bölgesel hem de küresel bir tehdit olduğunu ortaya koymaktadır.

AK Gençlik olarak bu vahşete ve bu katliamlara “#SayStop” demek adına geçtiğimiz Cuma günü Starbucks markasının İsrail'e verdiği desteği göz önünde bulundurarak AK Parti Gençlik Kolları mensubu 30.000'i aşkın gençle birlikte tüm il ve ilçelerimizde eş zamanlı olarak protestomuzu gerçekleştirmiş, AK Parti Gençlik Kolları olarak #SayStop demiş ve işgalci İsrail’in masum kanına doymayan alçak saldırıları son buluncaya kadar #SayStop demeye devam edeceğimizi bildirmiştik.

Bugün de burada olduğu gibi 81 ilimizin tamamında eş zamanlı olarak AK Parti Gençlik Kolları mensupları olarak; ‘Bugün Gazze’de soykırıma dur de’, ‘Bugün Gazze’deki vahşete dur de’, ‘Bugün Gazze’deki zulme dur de’, ‘Bugün Gazze’de yaşanan insanlık suçlarına dur de’, ‘Bugün İsrail’e dur de’ diyerek haykırıyoruz ve #SayStop demeye devam ediyoruz. Bu vatanın gençleri hem kültürü hem de uluslararası değerlere olan bağlılığın bir sonucu olarak Gazze’de yapılan insan hakları ihlallerinin dimdik karşısındadır.

Altını çizerek tekrar ifade ediyoruz. Bugün Anadolu’nun her bir köşesinde milyonlarca genç Gazze’de yavrusunun cenazesini kucağına almış bir annenin yüreğindeki sızıyı en derinden hissetmekte, bu zulme katkı sunan kim varsa hesabını tutmaktadır. Türkiye’nin ötesinde, bölgenin en büyük gençlik hareketi olan AK Gençlik olarak Daha Adil Bir Dünya diyerek yola çıkan Cumhurbaşkanımızın izinde; her zaman mazlumların savunucusu olduğumuzu, insanlık ve hukuk bilmez canilerin karşısında olacağımızı belirterek #SayStop diyerek haykırıyoruz.”

Kaynak : PHA